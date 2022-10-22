我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「10年做不完 要幹20年」習近平放眼2032？

地鐵罪案頻傳 亞當斯：紐約人別做低頭族 要警覺

法拍最貴SUV勞斯萊斯「庫里南」 1元起價 556萬加1元成交

中國新聞組／北京22日電
庫里南以556萬加1元成交。（取材自澎湃新聞）
庫里南以556萬加1元成交。（取材自澎湃新聞）

浙江慶元縣法院19日至20日公開拍賣被稱為全球最貴的SUV勞斯萊斯「庫里南」等4四輛涉刑汽車，起拍價均為1元，最終「庫里南」以556萬1元成交。另據報導，2022年最新款的「庫里南」報價為590萬。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，上述被拍賣4車輛中，庫里南的評估價為432.6萬元，另外3輛為奔馳G500評估價為215萬元，路虎衛士評估價為89.73萬元，江鈴全順的評估價為1萬元，最後4輛車全部超評估價成交。其中，24人報名參與競買「庫里南」，經過77次出價、25次延時後，以556萬1元成交；16人報名參與奔馳G500的競買，經過51次出價，37次延時後，以244萬1元成交；20人報名參與了路虎衛士的競買，經過53次出價、8次延時後，以83萬5001元成交；而競買最激烈的卻是評估價為1萬元的江鈴全順，有36人報名競買，經過121次出價、55次延時後，最終以5萬8801元成交。

拍賣所附的執行裁定書顯示，上述車輛中，庫里南、路虎衛士（尚未上牌）、江鈴全順為朱某某所有，奔馳G500車主系宋某某。

報導說，朱某某、宋某某、顧某某因犯假冒註冊商標罪，麗水中院作出的（2021）浙11刑初22號刑事判決書已經發生法律效力，被執行人未履行生效法律文書確定的義務，慶元縣法院於2022年7月18日立案執行。由於被執行人未在規定期限內履行義務，法院遂查封了上述資產用於拍賣、變賣。

據報導，朱某某、宋某某夫婦在從事服裝經營中發現許多消費者熱衷國際大牌，朱某某夫婦以此為「商機」，成立工作室，通過朱某某到海外或國內奢侈品專櫃購買大牌服飾或名牌鞋包，再將正品交給為其代工的顧某某、茹某等人復刻生產，並通過網店進行銷售，形成以其夫婦為骨幹，成員多達20餘名的生產、銷售假冒註冊商標商品違法鏈條。

2020年9月17日，聯合專案組抓獲該團伙24人，依法扣押侵權服裝2萬3000餘件，案值6300餘萬元。當事人製造銷售的30餘個品牌服飾均未取得商標註冊人許可，因涉嫌構成假冒註冊商標罪。2020年8月14日，該案涉案17人被檢察機關審查起訴。

拍賣 汽車 SUV

上一則

「很多事情10年做不完 要幹20年」習近平放眼2032？

下一則

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

延伸閱讀

首款純電勞斯萊斯 全新Rolls-Royce Spectre無預警亮相

首款純電勞斯萊斯 全新Rolls-Royce Spectre無預警亮相
福和市槍擊案4死 警稱涉搶毒品

福和市槍擊案4死 警稱涉搶毒品
德州四人在福和市槍擊案喪生 警方稱企圖搶毒品

德州四人在福和市槍擊案喪生 警方稱企圖搶毒品
全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技

全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技

熱門新聞

有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

2022-10-22 01:00
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
圖為解放軍東部戰區第73集團軍近日進行實戰化戰術演練。（取自東部戰區微信公眾號）

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

2022-10-20 22:14
山東煙台一位婆婆站在餐廳門口迎接賓客，被誤以為是新娘。（擷自星視頻）

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

2022-10-20 11:18

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首
中共20屆中央委員名單出爐 李克強確定裸退

中共20屆中央委員名單出爐 李克強確定裸退