法拍最貴SUV勞斯萊斯「庫里南」 1元起價 556萬加1元成交

庫里南以556萬加1元成交。（取材自澎湃新聞）

浙江慶元縣法院19日至20日公開拍賣 被稱為全球最貴的SUV 勞斯萊斯「庫里南」等4四輛涉刑汽車 ，起拍價均為1元，最終「庫里南」以556萬1元成交。另據報導，2022年最新款的「庫里南」報價為590萬。

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澎湃新聞報導，上述被拍賣4車輛中，庫里南的評估價為432.6萬元，另外3輛為奔馳G500評估價為215萬元，路虎衛士評估價為89.73萬元，江鈴全順的評估價為1萬元，最後4輛車全部超評估價成交。其中，24人報名參與競買「庫里南」，經過77次出價、25次延時後，以556萬1元成交；16人報名參與奔馳G500的競買，經過51次出價，37次延時後，以244萬1元成交；20人報名參與了路虎衛士的競買，經過53次出價、8次延時後，以83萬5001元成交；而競買最激烈的卻是評估價為1萬元的江鈴全順，有36人報名競買，經過121次出價、55次延時後，最終以5萬8801元成交。

拍賣所附的執行裁定書顯示，上述車輛中，庫里南、路虎衛士（尚未上牌）、江鈴全順為朱某某所有，奔馳G500車主系宋某某。

報導說，朱某某、宋某某、顧某某因犯假冒註冊商標罪，麗水中院作出的（2021）浙11刑初22號刑事判決書已經發生法律效力，被執行人未履行生效法律文書確定的義務，慶元縣法院於2022年7月18日立案執行。由於被執行人未在規定期限內履行義務，法院遂查封了上述資產用於拍賣、變賣。

據報導，朱某某、宋某某夫婦在從事服裝經營中發現許多消費者熱衷國際大牌，朱某某夫婦以此為「商機」，成立工作室，通過朱某某到海外或國內奢侈品專櫃購買大牌服飾或名牌鞋包，再將正品交給為其代工的顧某某、茹某等人復刻生產，並通過網店進行銷售，形成以其夫婦為骨幹，成員多達20餘名的生產、銷售假冒註冊商標商品違法鏈條。

2020年9月17日，聯合專案組抓獲該團伙24人，依法扣押侵權服裝2萬3000餘件，案值6300餘萬元。當事人製造銷售的30餘個品牌服飾均未取得商標註冊人許可，因涉嫌構成假冒註冊商標罪。2020年8月14日，該案涉案17人被檢察機關審查起訴。