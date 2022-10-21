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河南防疫禁打秦檜 網：奸臣沾新冠疫情的光，終於可以放幾天假

中國新聞組／北京21日電
河南景區告示為防疫暫停「打秦檜」。（取材自北京青年報）
河南景區告示為防疫暫停「打秦檜」。（取材自北京青年報）

疫情影響，河南周口市淮陽區的太昊伏羲陵景區岳飛祠堂前的秦檜跪像膝蓋上放著一告示稱，「為防控防止交叉感染，暫停拍打秦檜等五佞臣」，圖片發布後，網民調侃：秦檜沾了新冠疫情的光，終於可以放幾天假了。

暫停「打秦檜」告示。（取材自北京青年報）
暫停「打秦檜」告示。（取材自北京青年報）

北京青年報報導，圖中的秦檜跪像是景區岳飛祠堂「岳武忠祠」前的五佞臣（秦檜、王氏、王俊、張俊、萬俟卨）像其中一尊；景區工作人員表示，其實該告示今年三月已放置在秦檜跪像前，告示上稱：「根據上級安排和疫情防控需要，防止出現交叉感染，暫停拍打秦檜等五佞臣活動。」

圖片發布後，不少網友表示，拍打秦檜等民俗活動確實存在交叉傳播的風險，在疫情期間，暫時停止這類民俗活動有利於疫情防控，值得點讚；也有網民說，秦檜沾了新冠疫情的光，「都幾百年了，終於可以放幾天假，讓我喘上一口氣了，這也太不容易了！」

據報導，當地有在農歷二月初二到三月初三期間「打秦檜」「打佞臣」的民俗，「民俗裡相信，如果老百姓身上有疼痛，就打佞臣像的特定位置，自己的疼痛也會得到緩解。因此往年農歷二月初二開始，五佞臣像一帶都會聚集不少遊客。」

工作人員表示，近日受到疫情影響，為了避免人員聚集，景區暫停了包括「打秦檜」等民俗活動，並於前幾日在五佞臣像處放置了上書告示牌。由於近日新冠疫情在多地散發，景區決定於3月14日起暫時閉園，恢覆開放時間另行通知。後續景區會根據疫情等相關情況，決定是否恢復打秦檜的活動。

不過，這種「打秦檜」活動曾被質疑迷信，屬不文明遊園行為，但景區之前曾回應稱，此屬風俗，五佞臣像早在七Ｏ年代設置，由鐵鑄製，設置的目的就是供遊客拍打，景區不會阻止。

疫情 北京 河南

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