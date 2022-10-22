停車2年半 殭屍車欠費近5萬 網友笑：車主穿越未來 忘了它的存在

停放2年半的車終於被拖走。(取材自橙柿互動)

近日，杭州西湖區競舟路邊停車格，一輛數十萬元的豪門一停就是近2年半不走、累計停車費竟達5萬元人民幣的高額欠費，引發網民熱議。

事後，車主出面回應稱，因長期不在杭州，外加車輛年久失修，才導致如此的現狀，所欠的巨額停車費，會在近期內全款支付。

都市快報報導，「根據後台查詢，這輛車在競舟路上產生的最早一筆停車費的時間是2020年3月31日，累計停車927天，欠費近5萬元。」西湖區城管局停車服務保障科的工作人員表示，「事實上，從去年開始，杭州西湖停車收費服務有限責任公司（以下簡稱停車公司）就注意到了這輛車累計產生的停車費用較高，在交警部門的幫助下，聯繫到了車主進行催繳。」

「前前後後與車主通過電話、短信的方式聯繫了4、5次。車主表示人在外地，車子他（她）要的，車費後續會進行繳納的。」停車服務保障科的工作人員解釋說，「由於車主是停在路面泊位上，從法律角度來說，停在泊位內的車輛，不能僅憑外觀、停放時間長短隨意定義為『殭屍車』進行處理。說到底，在泊位上停車，形成的是一種服務合同的關系，因此停車公司無法在未經車主同意的情況下進行拖車。」

報導說，經聯繫上車主後，車主同意拖車，工作人員說，「停車公司苦口婆心溝通了很久，在停車場每小時4元，一天6小時封頂，相較於路面的一天75元（70元停車費+5元過夜費），每天可以節省下50元。車主這才同意拖移至地下停車場。」

網友對此表示，「或許車主穿越到了未來或者過去，忘了還有這麽一輛車的存在」、「說不定，這輛車的主人已經買了新車，將這輛車拋棄了」、「像這種殭屍車，沒有好的處理方案嗎」、「真厲害啊，百萬的車放著落灰」、「11年精品一手車14萬，再停下去殘值還不夠停車費了」。