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長沙女搭網約車遺落LV包 乘客撿到索償600元人民幣

中國新聞組／北京19日電
LV包，此為示意圖，與新聞無關。（取材自瀟湘晨報）
LV包，此為示意圖，與新聞無關。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一名女子日前搭網約車遺落LV包，司機稱，後來上車的乘客撿到索要600元（人民幣，下同，約83.41美元）的報酬，大家覺得合理嗎？

瀟湘晨報報導，家住長沙的王女士近日在朋友圈更新了這樣一條新消息「包掉了」。原來，王女士11日和朋友去烈士公園拍照，搭網約車回朋友家時把包落在司機的車上，但她直到13日回家時才發現這件事。13日傍晚，王女士聯繫到司機，但司機表示包被王女士後面上車的一個男子撿到，向王女士索要600元的報酬。

據報導，王女士提供與司機師傅聊天的紀錄顯示。司機表示他在瀏陽，對於包的事情，他只能幫忙問下後續上車的乘客。當晚，王女士多次微信聯繫司機，都沒有得到回覆。「那個包大概7900元，包裡還有一塊玉，是奶奶留下的遺物。」

「第二天我用朋友手機聯繫到了他，我們說報警了他才說幫我們聯繫。」聯繫上以後，司機表示包被後續上車的一個男子撿到，並向王女士索要600元的報酬，表示會託人送包。此外，王女士還需加上150的車費一共750元，並說600元是給撿到包的男子，150是給幫忙從瀏陽送包的司機。王女士說，她曾向司機索要男子的電話時，司機表示男子撿到東西想要錢不好意思聯繫她。

對於是否存在這樣一個男子，王女士表示質疑，但畢竟包還沒到手，所以她也只能繼續和對方溝通。「我一說我去找警察協助，他就說再去問問。」王女士表示，她最多能夠給300元。

王女士表示，她是有想給司機一些報酬的，但司機態度讓她無法忍受。目前，司機已經將包存放在快遞點，王女士也將300元轉帳給了他。至於是否是後續乘客撿到的包，王女士表示她也會去了解清楚。

報導稱，類似撿到失物索要報酬的糾紛其實並不少見。10月3日，在廣東廣州，周先生的錢包被他人撿到後，遭對方索要5000元歸還費，對方稱「別報警嚇唬我，不然把錢包燒掉」；此外，在今年7月，長沙一名大學生在外打車時不小心把車遺落在網約車上，當他用同學手機聯繫司機時，卻被索要200元的「送還費」。

據報導，湖南萬和聯合律師事務所李健律師表示，根據「民法典」等相關規定，權利人領取遺失物時，應當向拾得人或者有關部門支付保管遺失物等支出的必要費用。同時，李律師表示，主張回報明顯高於保管成本成本費用或是沒有補償就拒不返還財物，則不能得到支持。如果乘客核查後發現，並不是乘客拿的包而是司機本人，那司機的行為則甚至涉嫌侵占和敲詐勒索違法了，應當予以譴責和糾正。

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