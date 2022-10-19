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四通橋抗議事件效應 高校學生打印實名制？

中國新聞組／北京19日電
公安通告，清華大學複印店嚴加管理。(取材自推特)
公安通告，清華大學複印店嚴加管理。(取材自推特)

四通橋抗議事件在海內外持續發酵。相關消息在中國大學校園內傳播，令管理層緊張。有網友曝光，一些高校近日發布緊急通知，禁止大學生自助打印，還有的要求學生關閉蘋果手機的隔空投遞功能（airdrop）。

自由亞洲電台引述「中國數字時代」消息，一位匿名網友17日上傳截圖顯示，北京清華大學發布通知，要求校內各複印店嚴控學生自主打印。通知稱，禁止學生教工等各類人員在未經登記和核驗打印複印內容的情況下，私自打印。停止學生自助打印業務，要求每一張打印複印紙都要經過店內員工審核。針對這一限制，有網友諷刺說，「以後要推出打印實名制了」。

據報導，目前，很多網友自製傳單，張貼傳播四通橋抗議中的橫幅和信息。還有網友用蘋果手機隔空投送功能直接傳送。一些高校近日發布通知，要求學生關閉蘋果手機的相關功能。

一份網友提供截圖顯示，高校發給學生的「安全提醒」稱，「山東多所大學出現利用蘋果隔空投送功能向學生傳播有害信息，請使用蘋果手機的學生主動關閉該功能，遇到類似情況立即上報輔導員。」

有網友諷刺說，下一步，就是取消國內蘋果手機的隔空投送功能，或者也要實名制。

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