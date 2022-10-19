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20大禁添亂？ 桂林山火傳遭官方屏蔽

中國新聞組／北京19日電
網傳視頻顯示，山火燒到高速公路兩側。(取材自推特)
網傳視頻顯示，山火燒到高速公路兩側。(取材自推特)

廣西桂林北部的南嶺山區17日發生顯著山火，互聯網上很多相關照片和視頻流出，不過，網民反映在微博平台上，官方極力壓制熱搜、屏蔽話題。還有人抗議遭刪帖。桂林電視台官方微博隔日報導，火勢蔓延至周邊靈川縣，其中興安縣境內火情已得到基本控制。

來源：YouTube

中國數字時代報導，桂林市興安縣溶江鎮一下轄村17日上午發生山火，大火出現後範圍迅速擴大，甚至蔓延至周邊縣、村境內。網傳視頻顯示，山火燒到高速公路兩側，且因煙霧瀰漫影響視線，有多位當地網民截圖稱，持續的山火燒得連天色都變了，呈現出一片昏黃甚至是血紅。

桂林電視台官方微博18日發布消息稱，官方正組織力量撲滅兩地火情，其中興安縣境內火情已得到基本控制，暫無人員傷亡報告。但有網民稱，大火燒了一天一夜，甚至從靈川燒到全州，還說「一個奶奶已經被燒si了」。

自由亞洲電台報導，在微博平台上，有大量本地網民反映「桂林山火」的相關內容受到審查，微博官方在極力壓制熱搜時，也將「#興安山火」、「#桂林山火」、「#桂林興安山火」等至少三個相關話題屏蔽。有網民稱，「桂林山火不讓上熱搜，是覺得丟人還是心虛？」也有網民說，「天地示警，快下罪己詔。」

據報導，輿論認為，這可能與中共正在召開20大，高度言論維穩有關。17日當天，習近平正在參加20大廣西代表團討論，而桂林恰巧同日發生森林大火，恐引發不和諧的政治聯想。此外，習近平是在今年4月22日在廣西全票當選20大代表。

網民截圖稱，持續的山火燒得連天色都變了，呈現出一片昏黃甚至是血紅 。(取材自推...
網民截圖稱，持續的山火燒得連天色都變了，呈現出一片昏黃甚至是血紅 。(取材自推特)

山火 微博 20大

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