上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元

女受害人據稱被關狗籠20天，被綁匪凌虐。警方循受害者的口供破獲綁匪的賊窟，不過早已人去樓空。（視頻截圖）

近來東南亞 屢傳綁架事件，部分不法集團還專挑華裔下手。菲律賓傳媒報導，一名從上海到菲律賓的中國籍年輕女子，上月中在前往夜店途中遭汽車 綁匪當街擄走，除了被關在狗籠內近20天，被人用棒球棍毆打，綁匪更傳虐待影片給她男友，勒索20萬美元贖金。

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綜合媒體報導，受害女子9月中走在當地知名的紅燈區街道上，準備前往夜店和友人狂歡，在一間夜店外遭兩名華人 及一名菲律賓人帶上車綁走，並載到192公里外的八打雁市（Batangas City）一公寓關押。

受害人被關在狗籠期間，綁匪只在籠內放置枕頭及疑似裝排泄物用的水桶，並施虐女子近20天之久。隨後，受害人的男友收到一段她遭人用棒球棍毆打的影片，並被要求支付20萬美元贖金。

女受害人從被關押處逃出並前往附近的一個便利店求救。（視頻截圖）

當地警方循線破獲綁匪的賊窟時早已人去樓空，僅剩下狗籠、施虐工具及家具，隨後才在附近一家便利店尋回受害人。警方只透露受害人來自上海，其他個人身分信息保密，尚未清楚她是如何自行逃脫。

另據菲律賓華人商會（PCCCII）報告指出，菲律賓最近綁架事件頻傳，這次上海女遭擄走的前10天，就發生56起涉及菲律賓人與中國人的綁架事件。