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有人撐腰？湖工大女教授大鬧圖書館 嗆告男學生性騷

中國新聞組／北京19日電
湖北工業大學副教授湯玲(圖右)大鬧圖書館，還謾罵男學生。 (視頻截圖)
湖北工業大學副教授湯玲(圖右)大鬧圖書館，還謾罵男學生。 (視頻截圖)

最近，湖北工業大學副教授湯玲火了。據視頻顯示，湯玲在該校圖書館裡打電話聲音過大，一名男生輕拍她的後背一下，想提醒她聲音小一點；結果湯玲發飆，男生報警後，湯玲竟推搡他並揚言提告性騷擾。此事鬧大後，有網友質疑湯玲背後有靠山；校方則回應稱要對湯玲「出言不遜」事件，啟動調查核實。

綜合媒體報導，網傳視頻顯示，在湖北工業大學圖書館裡，有一名著粉色外套的女子背對著鏡頭，大聲用手機交談，全然不顧周圍學習的同學。一名坐她身後的男同學實在看不下去，便輕輕拍了這名老師的背，提醒老師小點聲說話。沒想到她氣急敗壞，大聲和男同學爭吵起來。

過程中男同學撥打110，女老師加氣勢洶洶，對男方動手動腳，揚言「我告你性騷擾」、「我上課聲音就這麼大，學生還投訴我聲音小呢」。男同學全程都禮貌應對，因此一名看不下去的圖書管理員也上前勸架，但這名女老師仍繼續謾罵。

湖北工業大學副教授湯玲因負面新聞，遭肉搜。 (視頻截圖)
湖北工業大學副教授湯玲因負面新聞，遭肉搜。 (視頻截圖)

視頻曝光後，引發網友的憤怒和批評。微博號「魚眼觀察」評論稱，「一名大學副教授，研究生導師，一副蠻不講理的架勢讓人大跌眼鏡」，並批評學校初步將女老師的行為定義為出言不遜，「辱罵學生、擾亂公共秩序、污蔑學生性騷擾，將這些只算作『出言不遜』，未免太輕描淡寫了吧。」

此外，有網友順籐摸瓜，發現湯玲的學術水平疑似「摻水」。據搜索知網訊息，湯玲的學術成果很少，2013年在某雜誌發表論文「基於公司治理機制的企業內部控制制度建設研究」，被網友揶揄：「這麼水的文，給我拿去都畢不了業。」

網友因此紛紛質疑，學術能力平庸的湯玲為何能評上副教授；不少人表示：「一個大學老師在學校裡如此囂張跋扈，背後要說沒有人撐腰，打死我都不信。」

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