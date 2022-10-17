遭螃蟹鉗夾到 湖北男「以牙還牙」慘了 胸痛1個月

螃蟹示意圖。(取材自濟南時報／新黃河)

秋天是螃蟹的季節，許多人會自行到野外抓蟹回去加菜。湖北省一名男子日前到溪邊抓河蟹，不慎遭蟹鉗夾到，讓他憤怒地直接「以牙還牙」咬了一口生河蟹，結果回家後出現胸痛症狀，就醫才發現得了肺吸蟲病。醫師提醒，生螃蟹身上有寄生蟲，如果未煮熟就食用，可能會感染「肺吸蟲病」。

濟南時報引述十堰 晚報報導，湖北十堰一小伙日前在溪邊抓河蟹，不料被螃蟹夾住，惱羞成怒的他一口咬下去。結果小伙返家後，連續胸痛一個月。小伙就醫後發現確診肺吸蟲病，服了一個療程的吡喹酮片後，胸痛消失，一個月後回診檢查的胸部CT也顯示正常。

醫師說，肺吸蟲不只寄生在螃蟹上，其蟲卵也會出現在川螺、卷螺等螺內及溪水中，感染的人由於蟲種、寄生部位、發育階段和宿主反應性不同，臨床表現差異較大。如果寄生蟲寄生於肺部常表現為咳嗽、胸痛、咳鐵鏽色痰等；若寄生於腦、脊髓、腹腔、腸、腎、皮下等組織，可能引起相應臟器受損症狀。

醫生提醒，時下正值吃螃蟹的季節，應當完全煮熟後才食用，避免直接生食螃蟹、螺類，或是直接飲用未煮沸的山泉水，這些都有可能導致肺吸蟲病。