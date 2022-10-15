自我審查？「口紅一哥」李佳琦聘信息專家 疑躲避政治雷區

「六四事件」33周年前夜，主播李佳琦在今年6月3日晚間直播時，展示了一款「坦克造型」蛋糕，隨後，李佳琦消失在公眾視野長達109天，直至上月20號才回歸淘寶直播間。（視頻截圖）

中國直播帶貨天王、「口紅一哥」李佳琦日前公開招聘「信息安全專家」，審查包括直播道具等；李佳琦先前直播時出現坦克造型蛋糕惹禍，消失百天後復出，上述招聘被指團隊加強自我審查以躲避政治敏感雷區。

李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主之一。（Getty Images）

自由亞洲電台報導，「六四 事件」33周年前夕，李佳琦竟端出用OREO餅乾做成的「坦克造型蛋糕」，隨後直播就中斷，後來李佳琦消失在公眾視野長達109天，直至上月20日才回歸淘寶直播間。

「傳媒圈招聘」微信 公號發布李佳琦所屬公司「美ONE」的招聘公告，其中一個特別崗位是「信息安全專家」，工作內容包括：負責平台的內容安全審核，包括直播腳本、道具、社媒等文字、圖片及音視頻等內容。

崗位要求強調，要有5年以上內容審核工作經歷，以及熟悉互聯網法律法規，有良好的政治、歷史、軍事、社會等新聞敏感度，要對電商 業務、公眾討論、看法和公共事務政策等信息有敏銳的理解和敏感度，識別風險並提出可行的改進建議，保證業務的內容安全；明確的審查標準，提高業務團隊的合規和業務安全意識等。

報導說，現居法國的時評人王龍蒙認為，李佳琦團隊招聘「信息安全專家」，相信是李佳琦在遭受整肅後，更進一步加強自我審查，以迎合當局規定。從「六四坦克蛋糕」到招聘「信息安全專家」，整件事件表面荒誕可笑，卻反映了中國毫無言論自由的黑色現實，以及人們在無盡的審查中自我閹割。

「美ONE」成立於2014年，為中國直播業最成功的孵化和運動公司，旗下擁有「李佳琦直播間」、以李佳琦的寵物狗命名的「奈娃家族」、「李佳琦新品秀」、「李佳琦小課堂」等自有品牌。覆蓋中國全網1.7億用戶。

對於外界質疑，「美ONE」對此尚無回應。