曾發聲明「不會自殺」甘肅商人舉報貪腐後墜樓身亡

蔡雲峰手持身份證實名舉報的影片9月20日在網上流傳。（視頻截圖）

甘肅 商人蔡雲峰透過影片，實名舉報甘肅公安 廳原副廳長姚遠夫婦涉貪腐3天後墜樓身亡，雖然財新網報導稱他自殺，但疑似蔡雲峰的微博 帳號曾發聲明：「如果我突然死亡，不是自殺。」

中央社報導，網路廣傳的微博帳號「蔡雲峰用生命舉報」截圖顯示，一則日期7月28日上午7時53分從甘肅發布的貼文：「我近期將會發布一封實名舉報公安廳長及其幾十名下屬的舉報信和視頻，內容勁爆絕對真實，因為有些事我就是參與者見證者。」

這則貼文截圖指出：「如果我突然死亡，不是自殺，不要相信他們的結論。」

財新網報導稱，原在甘肅嘉峪關從事酒店業的商人蔡雲峰日前發布近兩萬字的舉報信，揭發自己在過去10多年，多次為已去世的原甘肅公安廳常務副廳長姚遠的賣官活動充當中間人，並指姚遠與其妻和原公安部副部長傅政華的交往和勾結，其妻向傅政華的妻子行賄。

蔡雲峰手持身分證實名舉報的影片9月20日在網上流傳。該舉報信寫給中紀委、公安部紀檢委和甘肅省紀委。爆料內容涉及大量人物及機關。

在具名檢舉之前，蔡雲峰於7月28日透過「蔡雲峰用生命舉報」微博帳號稱「內容勁爆絕對真實」，「如果我突然死亡不是自殺，不要相信他們的結論，希望大家能關注此事」。

財新網曾於9月20日下午聯絡蔡雲峰，當時他並未透露即將不久人世的想法，深夜時分蔡雲峰的微博內容清空，未再回覆訊息。

報導表示，據多個消息來源證實，蔡雲峰在9月21日凌晨4時許從甘肅省蘭州市住所跳樓身亡。蔡雲峰在舉報信留下的手機門號目前顯示為空號，以這個門號註冊的微信也被註銷。

不過疑似蔡雲峰的微博帳號「蔡雲峰用生命舉報」截圖顯示，他曾於公開舉報隔天，也就是9月19日上午8時5分從甘肅再發文：「又多活了一個晚上。」