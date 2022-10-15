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孟晚舟無罪獲釋 中國外交部副部長曝重要細節

中國新聞組／北京15日電

中共中央組織部和中央廣播電視總台13日聯合推出系列黨課節目「黨課開講啦」開始在央視播出。外交部副部長謝鋒在節目中表示，「無罪釋放孟晚舟」寫入了中方給美方的清單。

北京青年報報導，首期黨課主講人是外交部黨委委員、副部長謝鋒。他以「學習貫徹習近平外交思想推進中國特色大國外交」為題，談了六個方面的感悟。

談到「外交為民」，謝鋒在節目中專門提到了華為財務長孟晚舟獲釋回國的幾個細節。首先，「無罪釋放孟晚舟」寫入了中方給美方的清單。

2021年7月，謝鋒同美國國務院常務副國務卿雪蔓在天津舉行會談。會談中，中方向美方提出了兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。這兩份清單都包括了與孟晚舟有關的內容。

在當時會談結束後的吹風會上，謝鋒介紹了兩份清單的具體內容。在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中方領導人、官員、政府部門的製裁，取消對中國留學生簽證限制，停止打壓中國企業，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇等個案向美方表達嚴重關切，要求美方盡快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

在「黨課開講啦」節目中，謝鋒進一步透露，在中方關切的重點個案清單中，第一項就是無罪釋放孟晚舟女士。

據報導，第二，關鍵時刻，中方領導人再做工作。謝鋒說。「孟晚舟女士被美國和加拿大非法拘押，一直是全中國人民心中的痛。」謝鋒在節目中透露，去年加拿大法院即將對孟晚舟案作出判決的關鍵時刻，中方領導人再次就孟晚舟事件做美國總統拜登工作，要求妥善解決。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款的方式，獲釋回國。

孟晚舟 中國留學生 簽證

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