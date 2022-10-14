江蘇工人天橋下驚險懸空 公交車變「救生墊」

公交車女駕駛高娟將車輛停在男子的正下方，使男子順利坐在公交車頂上。（視頻截圖）

江蘇淮安日前有名工人執行高空作業時，不慎掉落懸空，僅靠著繩子與天橋相連的他搖搖欲墜，沒想到危急時刻一輛公交車出現變成了「救生墊」，將他穩穩接住，成功避免意外發生。

新華社報導，網傳影片顯示，這名工人當時正在天橋上作業，由於鎖扣突然斷裂，導致懸掛空中。江蘇淮安公交二分公司33路女駕駛員高娟行駛途中，眼尖發現受困工人，只見他身上只繫著一條繩子左右晃動，天橋下川流不息的過往車輛紛紛避讓。

高娟見情況危急，放慢車速來到男子正下方，試圖用公交車將他接住，使他能夠平穩地站到車頂。就在高娟準備下車了解情況時，這名男子已順利解開身上的繩索，坐在公交車頂上。

男子高空作業掉落懸空，僅靠著繩子與天橋相連，搖搖欲墜，他倒掛在半空中的倒影在路面上左右晃動，過往車輛紛紛避讓。（視頻截圖）

公交車將男子「接住」。（視頻截圖）

高娟趕忙向附近的工作人員借來凳子，放在車前門口，最終在高娟、乘客、周圍市民的合力幫助下，男子總算安全回到地面。

公交車變成「救生墊」的一幕在網路上火了，許多網友大讚高娟成功解救工人。高娟表示，這座天橋她天天都要路過，穿流在天橋下的機動車輛很多，如果真的出現意外的話，後果不堪設想，更謙虛表示「這是順手的事，也是我應該做的事」。

高娟將車輛停在男子的正下方，使男子順利坐在公交車頂上。（視頻截圖）

來源：YouYube