「還珠格格」女星 15億豪宅被法拍…欠債夫下落不明
「還珠格格」女星王艷日前遭爆15億元（人民幣，下同，約2億美元）的豪宅遭到法拍，原因是她老公王志才疑似欠下大筆賭債，目前處於失聯狀態，讓兩人位於故宮旁的豪宅「北京王府世紀大廈」被法拍，雖然多人觀看此屋，但至今卻沒有人下手購入。
來源：YouTube
王艷因演出「還珠格格」「晴兒」一角而暴紅，在事業當紅之際嫁給了從事房地產業的大亨王志才，婚後定居於北京並且專心相夫教子，不過近年來王艷又復出，媒體報導她復出的原因是經濟出了狀況。
綜合媒體報導，阿里拍賣平台數據顯示，王艷位於王府世紀大廈的房產，市場估值約15.39億元，起拍價為11.2億元，對應債權本金7.5億元、債權利息3.7億元。
王艷一家人住在大廈頂端的豪宅中，坐享500平的大房子，還自帶一個空中花園，樓層高場地寬闊，風景視野好，可以看到不少建築的頂端。
花園中有許多綠植作為點綴，地面上還鋪著黑灰色相見的大理石地板、裝飾用的地燈，與可以供人游玩的公園的裝修相似，看起來可以容納不少人跳廣場舞。
其實，此前王艷就曾因為這所豪宅上過一次熱搜，倒不是因為房價高，而是因為從王艷的臥室向外看去，能夠俯瞰知名景點「故宮」。
當時王艷拍視頻是想要秀一下自家貓咪，沒想到把故宮也拍了進去，引起不少網友熱議。據附近居民透露，王艷家距離故宮直線距離就500米，一旁還有王府井，地理位置堪稱一絕。
媒體也報導，其實在2019年王艷老公就已經被澳門賭場索要利息7000萬元，公司股權被凍結，且他也被列為限制高消費的名單人員，然後就人間蒸發。讓網友紛紛感嘆晴兒婚姻路坎坷。
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