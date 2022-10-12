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遼寧公務員夫妻耍官威：這表40萬能買你命…遭罰款撤職

中國新聞組／北京12日電
務員夫妻對加油站人員嗆聲，引發爭議。（視頻截圖）
務員夫妻對加油站人員嗆聲，引發爭議。（視頻截圖）

中國遼寧省一對公務員夫妻在十一連假期間開車出遊，去加油站加油時，因為贈品問題和加油站人員發生爭執，期間兩人「耍官威」瘋狂批評加油站人員，還揚言「我這表40萬元（約5.58萬美元）能買你命」，激起網民公憤，夫妻因而被罰款、撤職。

影音來源：YouTube

綜合環球網、法治日報報導，相關視頻顯示，涉事夫婦在加油站加油時，與店員發生爭吵。爭吵中，他們不僅對店員橫加辱罵，說對方「像撿破爛的一樣」，還以公職人員身分自詡，並揚言「我這表40萬元能買你命」。

事件傳開後，蓋州市紀委監委官方微信公眾號「清風蓋州」發布通報，指蓋州市就業和社會保障事務中心就業科科長李鵬、蓋州市水利事務服務中心退休人員陳亞男在公共場所不當言行問題，在群眾中造成嚴重不良影響；陳亞男公然侮辱他人問題，公安機關對其處以罰款人民幣500元（約70美元）的行政處罰。另經查，2011年至今，李鵬與朋友、親屬共同出資，參與經營海參養殖活動，並從中獲利。

蓋州市紀委監委還分別給予李鵬、陳亞男黨內嚴重警告處分（影響期一年半），建議蓋州市就業和社會保障事務中心免去李鵬就業科科長職務。

網友們之所以對「耍官威」夫婦感到憤怒，反映了公眾對特權思維、特權作風的深刻厭惡。

從有關部門的通報上看，這對夫婦的行政級別並不算高，卻大耍官威。女子口中「我這表40萬能買你命」的說法，充滿「拜金」意味的炫耀；此外，通報中還提到涉事夫婦中的丈夫與家人、朋友共同出資，參與經營海參養殖活動，從中獲利，說明官方注意到了公眾對這對夫妻是否涉不法的懷疑。

公務員夫妻對加油站人員嗆聲，引發爭議。（視頻截圖）
公務員夫妻對加油站人員嗆聲，引發爭議。（視頻截圖）
遼寧營口蓋州市一對公職人員夫婦「耍官威」的視頻在網路曝光，引起公憤。（視頻截圖）
遼寧營口蓋州市一對公職人員夫婦「耍官威」的視頻在網路曝光，引起公憤。（視頻截圖）

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