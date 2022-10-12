夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

中共前中央副主席林彪的女婿張清林（又名張雲林）7日因肺癌病逝北京 醫院，享年80歲，告別儀式9日在八寶山殯儀館舉行，其妻、林彪女兒林豆豆（本名林立衡）手持拐杖出現在喪禮，網易號「益智小測試」報導，林豆豆悲痛得無法站立，坐在椅子上和老伴告別。

綜合媒體報導，出生於1944年的林豆豆，是林彪和葉群夫妻唯一的女兒。1971年9月13日，林彪與妻子葉群、兒子林立果乘坐的三叉戟飛機，從河北山海關機場 起飛，在蒙古的溫都爾汗墜毀，機上九人全部死亡。這就是當年震驚世界的「九一三事件」。事件發生後，林豆豆和男友張清林接受隔離審查，1974年，林豆豆上書毛澤東並獲批示解除審查後，與張清林結婚。後來兩人被送到農場勞動鍛鍊，1987年回到北京，林豆豆在社科院近代史研究所上班，張清林回到北京衛生局幹老本行。在90年代末，林豆豆夫婦相繼退休 ，住在單位分配的房子裡深居簡出，頤養天年。

林彪女兒林豆豆（中）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

兩人一生雖無生育子女，但相伴終老。中國地名學會常務理事張英超曾在網易撰文表示，在特殊時期，張清林對妻子不離不棄。

林豆豆與夫婿早前合影。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

據悉，張清林曾任廣州軍區6864部隊醫院的外科主治醫師，後任技術副院長、院長等職。