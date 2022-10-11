64歲院士在開會、美女博士狂吻 香艷視頻瘋傳 2人都已婚

李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（取材自微博）

64歲的中國科學院院士方岱寧近日參加一個線上學術研討會，突然有一名年輕女子突然出現在視像鏡頭前，從後抱住方岱寧並親吻其臉頰至少三次，影片傳出之後引起學界譁然、網路熱議。有傳這名年輕女子是北理工的一名博士後，且雙方均已婚。北京 理工大學聲明已經啟動調查。

來源：YouTube

綜合微博 和媒體報導，網路瘋傳影片顯示，在一場名為「促進力學學科發展」的網路研討會中，突然有一名穿藍色衣服的年輕女子走過來親了學者方岱寧臉頰至少三次，女子隨後驚覺入鏡，連忙走開，方岱寧也面露尷尬無奈神色。藍衣女子後來被起底是北理工先進結構研究院博士後李立明。

方岱寧。（取材自微博）

影片在網上傳開，引發輿論譁然。有網友說，「方岱寧被他的博士後學生李立明親了好幾下，據說雙方都有配偶。」也有的調侃，「方岱寧是被動的無辜的，李立明是發自內心的真情流露 」、「可能是學術崇拜吧！」

北京理工大學10日發表情況說明：「網路平台出現涉及我校方岱寧教授在線參加學術會議的相關視訊，引發輿論關注。我校高度重視，已於第一時間啓動調查工作，有關核查情況將適時公布，回應社會關切。 」

在線上會議鏡頭前，多次用力親吻方岱寧教授的博士後，被起底為北京理工大學先進技術結構研究所的博士後李立明。（取材自北理工官網）

對此，網友熱議，北理工「保大還是保小，還是都保？」網友說，保大的話就指出女博士後騷擾導師，企圖用身體研究獲得學術成就；保小的話就說女博士後被騷擾，不過是女的去親的，操作難度係數大；兩個都保的話，就說女博士後用西方人的方式表達恩師感謝；或者連夜去辦一個收養手續說是乾女兒；又或者連夜都去辦離婚手續，說是單身，她只是想照顧好老師的晚年。

根據北理工資料顯示，方岱寧是中國科學院院士、北京理工大學前副校長、北理工先進結構研究院名譽院長兼首席科學家，今年入選美國國家工程院外籍院士；至於網傳獻吻的李立明現年大約30多歲，是北理工先進結構研究院博士，2018年7月畢業於北京工業大學機械工程專業，獲工學博士學位。