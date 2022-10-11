我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

2年前2.3億美元買下… 許家印在倫敦豪宅 傳掛牌出售

中國新聞組／北京11日電
網傳許家印在倫敦待售豪宅。(取材自推特)
網傳許家印在倫敦待售豪宅。(取材自推特)

等待恒大債務重組方案出爐的過程中，恒大集團創始人許家印的個人資產情況也備受關注。據傳許家印擁有的倫敦豪宅，近期正掛牌出售。

近期，英國「金融時報」引述知情人士稱，倫敦最貴豪宅Rutland Gate 2-8a實際所有人是許家印，該交易涉資2.1億英鎊(約16.5億人民幣、2.3億美元)，當時出面購買該豪宅的是被稱為「重慶李嘉誠」的張松橋。

界面新聞報導，張松橋是許家印朋友圈中一位重要的人物，此前曾購買了大量恒大股票和債券，在恒大高速發展時期獲益頗豐。

公開信息顯示，張松橋出面購買上述倫敦豪宅的時間是2020年1月，按當時的匯率折算約為人民幣20億元，創下英國最貴單棟住宅房產交易紀錄。當時的恒大風頭正勁，不僅提出兆元銷售規模目標，還大手筆造車。

自恒大去年下半年陷入債務危機後，許家印不得不出售資產回籠資金，包括其個人資產。

據恒大方面提供的資料顯示，從2021年7月1日至2021年11月16日，許家印已經拿出70億元現金支持恒大渡危機，來自他個人抵押股票，出售位於香港的別墅，賣掉私人飛機，還有將位於深圳灣一號和廣州珠江新城自住的房子擺上貨架。

多家英國媒體報導稱，Rutland Gate 2-8a超級豪宅近期也正掛牌出售。

英國「衛報」8日報導稱，自從Rutland Gate 2-8a在過去幾週被投放市場以來，至少有五位潛在買家參觀了這座超級豪宅，包括中東王室和美國投資者。

對於上述信息，恒大方面暫未作出回應。

該超級豪宅位於倫敦市中心黃金地段——騎士橋Kensington Gardens南部，屬於倫敦超級豪宅交易的首選地點之一。建築建於1830年代，共七層，居住面積比美式橄欖球場略大，約6.2萬平方米英尺，能俯瞰海德海德公園，有45間臥室。

根據英國「泰晤士報」披露，張松橋2021年4月還向房產轄區提交了翻新裝修規畫，計畫花費2億英鎊對這棟超級豪宅進行大規模修繕，預計改造完工後的房產價值在5億英鎊到6億英鎊之間，將成為世界上價值最高的單體私人住宅物業。

房屋曾經的內部裝飾。(取材自英國房產周刊)
房屋曾經的內部裝飾。(取材自英國房產周刊)

恒大集團 英國 股票

上一則

防疫政策惹民怨… 「躺平沒出路」 人民日報：堅持清零

下一則

F-35禁令急轉彎 中媒：美對1塊中國磁鐵過敏

延伸閱讀

維基解密創辦人阿桑吉 倫敦獄中確診COVID-19

維基解密創辦人阿桑吉 倫敦獄中確診COVID-19
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
恒大許家印 擁英最貴豪宅

恒大許家印 擁英最貴豪宅
中國人狂買新加坡豪宅 占銷售近2成 今年購入932套

中國人狂買新加坡豪宅 占銷售近2成 今年購入932套

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

2022-10-04 14:30

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職