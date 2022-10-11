2年前2.3億美元買下… 許家印在倫敦豪宅 傳掛牌出售

網傳許家印在倫敦待售豪宅。(取材自推特)

等待恒大債務重組方案出爐的過程中，恒大集團 創始人許家印的個人資產情況也備受關注。據傳許家印擁有的倫敦豪宅，近期正掛牌出售。

近期，英國 「金融時報」引述知情人士稱，倫敦最貴豪宅Rutland Gate 2-8a實際所有人是許家印，該交易涉資2.1億英鎊(約16.5億人民幣、2.3億美元)，當時出面購買該豪宅的是被稱為「重慶李嘉誠」的張松橋。

界面新聞報導，張松橋是許家印朋友圈中一位重要的人物，此前曾購買了大量恒大股票 和債券，在恒大高速發展時期獲益頗豐。

公開信息顯示，張松橋出面購買上述倫敦豪宅的時間是2020年1月，按當時的匯率折算約為人民幣20億元，創下英國最貴單棟住宅房產交易紀錄。當時的恒大風頭正勁，不僅提出兆元銷售規模目標，還大手筆造車。

自恒大去年下半年陷入債務危機後，許家印不得不出售資產回籠資金，包括其個人資產。

據恒大方面提供的資料顯示，從2021年7月1日至2021年11月16日，許家印已經拿出70億元現金支持恒大渡危機，來自他個人抵押股票，出售位於香港的別墅，賣掉私人飛機，還有將位於深圳灣一號和廣州珠江新城自住的房子擺上貨架。

多家英國媒體報導稱，Rutland Gate 2-8a超級豪宅近期也正掛牌出售。

英國「衛報」8日報導稱，自從Rutland Gate 2-8a在過去幾週被投放市場以來，至少有五位潛在買家參觀了這座超級豪宅，包括中東王室和美國投資者。

對於上述信息，恒大方面暫未作出回應。

該超級豪宅位於倫敦市中心黃金地段——騎士橋Kensington Gardens南部，屬於倫敦超級豪宅交易的首選地點之一。建築建於1830年代，共七層，居住面積比美式橄欖球場略大，約6.2萬平方米英尺，能俯瞰海德海德公園，有45間臥室。