數百萬交親姊保管 69歲未婚女博士官司打7年討不回

湖北省武漢 市一名69歲官姓未婚女博士，將畢生的收入交由三姊代為保管，一部分用於贍養母親，部分作為自己未來的養老資金，等到自己想把錢拿回時，才發現存款已經被三姊多次挪用。三姊腸癌離世後，官女向李姓三姊夫索還存款未果，2015年以要求償還債務為由起訴他，七年官司未了結。

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極目新聞報導，家住武漢市的官女家中共有八個子女，官女排行老七。年輕時，官女在日本 留學，後在日本京都大學順利拿到博士學位。

據官女說，自己不善於理財，而三姊剛好是中學數學老師，家中兄弟姊妹都很信賴三姊，大家就都將用於母親的贍養費交由三姊支配打理。「1997年母親被發現身患重病，手術治療費用是一筆大開銷，我當時在日本留學，本著盡孝的想法，便向家人承諾將承擔一半的贍養費用。」從母親患病到母親去世期間，官女說共計匯款約20萬元（人民幣，下同，約2.81萬美元）。

由於官女一直未婚，也沒有子女，基於對三姊的信任，從2000年開始，她決定將自己的個人存款也交由三姊保管。「2008年時，三姊將20萬元借給她的商業夥伴後才告訴我，2010年，三姊又擅自將我的養老存款118萬元借給朋友投資 ，這一次讓我徹底對她失去了信任。」

官女說，自己在2007年開始停止往三姊處匯款，「2015年，三姊查出腸癌晚期，不久後離世。我想向三姊夫索要養老存款，誰知道他竟然不還我。」官女稱，她回國後拿到帳本翻看，竟發現三姊一家多次將自己的存款用於基金投資，還利用匯率賺取中間差價。

「這中間除去這些年我用於買房、購買保健品等個人開支外，本應該還剩數百萬元，但是這些錢都不翼而飛了。」

2015年，官女士以要求償還債務為由起訴三姊夫，追討共計約231萬元，三姊夫去年償還93萬元，但官女認為償還數額未達到預期，堅持上訴，希望對方能夠償還全部存款。因年限較長，且涉及跨行轉帳，當時的流水轉帳單部分缺失，導致案件停滯不前。