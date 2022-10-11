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開學收20元樹葉費 黑龍江一中學挨轟

中國新聞組／北京11日電
黑龍江大慶一中學收20元樹葉費。（視頻截圖）
黑龍江大慶一中學收20元樹葉費。（視頻截圖）

本月7日開學前，黑龍江大慶一家中學7日開學前，高一年級班主任通知學生，開學時每人需要上交3麻袋樹葉，提供給學校植被保暖禦寒。若學生不方便收集樹葉，可在學校「徐大爺」處訂購，20元3袋樹葉。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該校高一學生表示，由於學業緊張，多數同學都會選擇訂購樹葉，高一年級1300人左右，僅自己所在班級60人中就有超過50人預訂樹葉。據往屆生反映，該校每年針對高一新生都會收取樹葉費，樹葉用於鋪蓋在學校的月季花上防寒過冬。

在事後的回應中，學校主動撇清稱「未下達收集樹葉費通知」，但卻將責任歸咎於學校「一名幹事私自發通知到班主任群」，並且強調通知中可訂購樹葉的「徐大爺」不是學校人員。

但從這名幹事如此輕車熟路發通知，並且直接給出了向「徐大爺」預訂20元三袋子樹葉的解決方案，顯然這家學校向學生收集樹葉子已經形成了慣例，這從往屆學生對媒體的反饋就可以佐證，「該校每年針對高一新生都會收取樹葉費，樹葉用於鋪蓋在學校的月季花上防寒過冬。」

學校已聯合當地公安及相關部門對此事進行處理。肇州縣教育局回應稱，此事系學校幹事個人行為，學校已經責令該幹事在班主任群裡做出解釋說明，並通報批評處理。

教育局 公安

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