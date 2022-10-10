女子高鐵上抽電子菸 客服：能帶不能抽 違者180天內限乘

一女子在高鐵上公然抽電子菸。（視頻截圖）

有網友上傳一名女子乘坐北京 到張家界的G689次列車時，在車廂內抽電子菸。拍攝者稱，很擔心煙霧報警器會響，導致列車停運。高鐵客服回應稱，高鐵上可以攜帶電子菸，但不能抽，高鐵上抽菸被發現或觸發菸霧報警器將送警方處理，情節嚴重的要擔負刑事責任。

極目新聞報導，一網友7日反映，她乘坐從北京到張家界的G689次列車時，發現同車廂一女子在車上吸電子菸，她將此過程拍攝了下來。車抵達鄭州 東站後，吸菸女子下車。

來源：YouTube

「高鐵上可以攜帶電子菸，但不能抽菸。」12306客服回應稱，高鐵列車全列是禁止吸菸（包括電子菸和普通香菸）的，工作人員巡視過程中若發現有菸味會進行警告，直接發現乘客吸菸，會通知乘警和列車長來處理。此外，在高鐵列車上吸菸觸發菸霧報警器後，列車會減速，工作人員發現當事人後會送警方處理，情節嚴重的要擔負刑事責任。

鄭州東站一位工作人員表示，暫未接到上述乘客在G689次列車上乘客抽電子菸的相關反饋，如果接到列車上反饋的信息，會移交給鐵路公安 進行處理。

根據「鐵路安全管理條例」，在高鐵列車上或列車的其他禁菸部位吸菸的，將會被處以500元以上2000元人民幣以下罰款，情節嚴重者將會被處以行政拘留甚至追究刑事責任。

今年有乘客在高鐵衛生間吸菸引起列車菸霧報警，危害列車運行安全，被列入鐵路失信人員名單，180天內限制乘車。此外，曾有乘務員在高鐵上抽電子菸也被處罰。