我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

女子高鐵上抽電子菸 客服：能帶不能抽 違者180天內限乘

中國新聞組／北京10日電
一女子在高鐵上公然抽電子菸。（視頻截圖）
一女子在高鐵上公然抽電子菸。（視頻截圖）

有網友上傳一名女子乘坐北京到張家界的G689次列車時，在車廂內抽電子菸。拍攝者稱，很擔心煙霧報警器會響，導致列車停運。高鐵客服回應稱，高鐵上可以攜帶電子菸，但不能抽，高鐵上抽菸被發現或觸發菸霧報警器將送警方處理，情節嚴重的要擔負刑事責任。

極目新聞報導，一網友7日反映，她乘坐從北京到張家界的G689次列車時，發現同車廂一女子在車上吸電子菸，她將此過程拍攝了下來。車抵達鄭州東站後，吸菸女子下車。

來源：YouTube

「高鐵上可以攜帶電子菸，但不能抽菸。」12306客服回應稱，高鐵列車全列是禁止吸菸（包括電子菸和普通香菸）的，工作人員巡視過程中若發現有菸味會進行警告，直接發現乘客吸菸，會通知乘警和列車長來處理。此外，在高鐵列車上吸菸觸發菸霧報警器後，列車會減速，工作人員發現當事人後會送警方處理，情節嚴重的要擔負刑事責任。

鄭州東站一位工作人員表示，暫未接到上述乘客在G689次列車上乘客抽電子菸的相關反饋，如果接到列車上反饋的信息，會移交給鐵路公安進行處理。

根據「鐵路安全管理條例」，在高鐵列車上或列車的其他禁菸部位吸菸的，將會被處以500元以上2000元人民幣以下罰款，情節嚴重者將會被處以行政拘留甚至追究刑事責任。

今年有乘客在高鐵衛生間吸菸引起列車菸霧報警，危害列車運行安全，被列入鐵路失信人員名單，180天內限制乘車。此外，曾有乘務員在高鐵上抽電子菸也被處罰。

北京 鄭州 公安

上一則

香港醫界：疫情有變數 急推0＋0風險大

下一則

港特首李家超上任百日 被評：無風無浪 未燃希望

延伸閱讀

居住正義死 青年怨房價高 綠青年支持度跌2成

居住正義死 青年怨房價高 綠青年支持度跌2成
電子菸 14%中學生抽過 中國製水果糖果味最受歡迎

電子菸 14%中學生抽過 中國製水果糖果味最受歡迎
開賣衛生巾 「高鐵專供」獲肯定…網民：發聲真的有用

開賣衛生巾 「高鐵專供」獲肯定…網民：發聲真的有用
高鐵子彈列車有望2033駛進金山 估價從450億到1000億

高鐵子彈列車有望2033駛進金山 估價從450億到1000億

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職