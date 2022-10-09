重機「黑絲女神」逆向對撞身亡 疑戴了山寨安全帽

抖音網紅「小魚愛吃魚」時常穿著短裙或皮裙等搭配黑絲騎乘重機，吸引許多粉絲。（取材自微信）

重機（中國稱電單車）網紅「小魚愛吃魚」因時常穿著黑絲襪騎車，在網路小有名氣，不過近日卻驚傳她在江蘇省常州市山區騎車時，因逆向過彎，和對向一名重機男騎士對撞，她當場死亡，而男騎士目前仍在加護病房(ICU)。

綜合媒體報導，這起車禍 發生在7日，現場曝光的畫面可以看到兩個車主倒地，機車撞得七零八落，路面布滿大片血跡，「小魚愛吃魚」的安全帽則破了一個大洞，與她對撞的男騎士並未違反交通規則。

網民指出，當日「小魚愛吃魚」當時騎乘的是借來的BMW重機，戴的是安全帽是山寨的。有網民提到，「小魚愛吃魚」騎車過彎時經常越線，不小心騎到對向車道去，而且護具時常沒穿齊全，駕駛習慣十分危險，粉絲多次提醒她注意安全，不料仍發生憾事。

抖音網紅「小魚愛吃魚」之前就常越線騎車，曾被網友好心提醒。（取材自微博）

「小魚愛吃魚」也曾親自回應過網民，稱她不是故意違法交通規則「難得（越線），第一次開沒把控住！」、「下次不會（越線）了！」，也曾多次跟粉絲強調「會穿齊護具才上路。」

「小魚愛吃魚」在抖音 上擁有超過9萬個粉絲，22萬點讚，分享內容幾乎都與重機有關，今年才23歲的她因時常穿著黑絲襪搭配皮褲、皮裙等騎車，被封為「黑絲女神」。

這起憾事在微博 熱議，網友留言，「剛看視頻了，逆向行駛，哎，命沒了，後悔也沒用」、「她的視頻全是壓線騎行」、「她純屬活該，對面才無辜」、「真是太倒楣了」、「肉包鐵是比較危險的...唉，大家謹慎駕駛吧。」

來源:香港01