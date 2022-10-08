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中商場女廁「偷窺男」裝潢 遭批拿低俗當創意

記者廖士鋒／即時報導
廣州市商場廁所，被認為不合時宜，引起眾多媒體批評。（圖／取自「祈福繽紛世界」微信公眾號）
廣州市商場廁所，被認為不合時宜，引起眾多媒體批評。（圖／取自「祈福繽紛世界」微信公眾號）

中國再度發生涉及侵犯女權事件，近日中國網友發現，廣州市番禺某商場一層的女廁所設計低俗，女廁五個隔間有五個不一樣的「偷窺者」，男廁小便池上方則畫著五個捂著嘴的女性，引起不少爭議與投訴。有中媒評論痛斥，這個行為拿低俗當創意、以藝術的名義冒犯、侮辱他人，而官方單位則表示，「具體怎麼界定、怎麼整改，我們判斷不了」。

新京報發布評論稱，公共廁所，亦屬公共空間，創意設計也要遵循社會公序良俗。像這樣充滿惡趣味的設計，可謂自帶爭議體質，吸引眼球的效果是達到了，卻也容易把「網紅」玩成「網黑」。一些主題畫作和設計，在衛生間使用高峰期，也可以減緩顧客排隊時的煩躁感，但像這種「偷窺男」的裝修風格，並未達到使顧客舒適目的，反而是一種冒犯。

紅星新聞則批評，透過將洗手間打造為網紅打卡地，實現「出圈」效應，吸引更多客流量，無可厚非，但考慮到洗手間的公共性質，商場有必要在邀請設計師進行創意表達的同時，做好後續把關和驗收工作。「其中的底線，就是不能突破公序良俗，不能以藝術的名義冒犯、侮辱他人」。

文章指出，女性在如廁時，當看到一個猥瑣的男性形象盯著自己，不會覺得這是「有趣」，只會產生安全感得不到保障的恐懼，引發不被尊重的不適和反感。

極目新聞報導稱，該商場為祈福繽紛世界，位於廣州市番禺區市廣路，是一家2017年開業的大型綜合商場。8日上午，商場一位工作人員回應稱，接到顧客投訴的9號衛生間已暫停開放，在維護升級，「施工期間屬於一個封閉狀態」。

番禺區市場監督管理局一位工作人員則表示，廁所裡的塗鴉沒有推銷商品和服務，不屬於廣告，不在於市場監管部門監管範疇內，建議向科技工業商務和資訊化局、愛衛辦了解。番禺區科技工業商務和資訊化局商務科一位工作人員則回應，暫未接到相關投訴，「有標準、有（法規）依據的商業設施如果不規範，我們可以讓商場按要求整改，但（商場廁所的裝潢設計）具體怎麼界定、怎麼整改，我們判斷不了」。

廣州市商場廁所當中的女廁有五款偷窺風裝潢，近日引起巨大爭議。（圖／取自「商業地產...
廣州市商場廁所當中的女廁有五款偷窺風裝潢，近日引起巨大爭議。（圖／取自「商業地產人脈圈」微信公眾號）

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