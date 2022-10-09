我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

為了女兒婚禮 山西父親隱匿陽性 被通報觸犯刑法

記者廖士鋒／綜合報導
山西祁縣警方通報，該縣男子隱瞞陽性感染足跡幫女兒操辦婚禮，予以立案調查。（取材自「祁縣公安」微信公眾號）
山西祁縣警方通報，該縣男子隱瞞陽性感染足跡幫女兒操辦婚禮，予以立案調查。（取材自「祁縣公安」微信公眾號）

中共20大前夕，仍然堅持「動態清零」的防疫政策，且對於擴散疫情的追究也相當嚴格，日前傳出山西一位父親隱匿陽性感染，幫女兒操辦婚禮，但是被官方通報觸犯「刑法」，被公安局立案調查。

山西省晉中市祁縣公安局6日發布通報稱，男子王某貴故意隱瞞在太原市河西農貿市場的相關行程軌跡，並在下古縣村家中為女兒舉辦婚禮，「其行為嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險，已觸犯『中華人民共和國刑法』第三百三十條之規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，祁縣公安局已對其立案偵查，依法追究其法律責任」。

警方也強調，將對違反相關疫情防控規定的違法犯罪行為依法嚴厲打擊。

同日，祁縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室也發布通告稱，王某貴5日核酸檢測陽性以來，因其隱瞞行程且舉辦婚宴聚集性活動，已先後在其密切接觸者中新發現16例核酸初篩陽性人員，防控形勢極端嚴峻複雜。

當地官方表示，10月5日9時已經發布通告，全縣域進入靜默狀態，強化外出管理、核酸檢測與行程通報等嚴控措施。

截至目前，祁縣首輪區域全員核酸檢測，已在社會面核酸採樣檢測23萬0354人，並先後在王某貴的密切接觸者中發現16名初篩陽性人員，其餘檢測結果均為陰性。

檢測 疫情 公安

上一則

京東創始人劉強東同框初戀女友 做一動作 網：更像夫妻

下一則

C919失速試飛 創滾轉105度 試飛員挑戰極限

延伸閱讀

疫情防控不力 新疆三官員被免職

疫情防控不力 新疆三官員被免職
新疆啟用離疆人員電子證明‎ 湖南張家界1人確診即封鎖

新疆啟用離疆人員電子證明‎ 湖南張家界1人確診即封鎖
中國長假將結束 疫情防控緊張 北京嚴禁疫區人員返回

中國長假將結束 疫情防控緊張 北京嚴禁疫區人員返回
20大前 新疆疫情嚴重外溢 離疆鐵路公路全暫停

20大前 新疆疫情嚴重外溢 離疆鐵路公路全暫停

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（取材自新經構經濟學院官網）

林毅夫「七十感言」細數當年為何「選擇中國」來生再謝親長前輩

2022-10-02 05:21
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民