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女廁牆上竟有「偷窺男」 廣州商場趣味創意被批低俗

中國新聞組／廣州8日電
以「趣味」為主題的廁所牆面圖，被人詬病。（取材自紅星新聞）
以「趣味」為主題的廁所牆面圖，被人詬病。（取材自紅星新聞）

有網友發帖稱，廣州市番禺「祈福繽紛世界」架空層一層的女廁所設計低俗，他所提供的圖片顯示，女廁牆面上是一位男性躲在樹後偷窺，面帶邪惡笑容，不少網友留言稱「好恐怖」「小圖就已經看得寒毛直豎」。

紅星新聞報導，據「祈福繽紛世界」公眾號於2019年發布的「不是吧！這個商場的『網紅打卡地』居然是洗手間」一文顯示，該商場的17個洗手間為網紅打卡地，從走廊、洗手池到單間，每個洗手間的裝潢為單獨的主題，共有超級馬里奧（Mario，或譯馬力歐）、星際穿越、青花瓷、公主紳士等18個主題，洗手間的開放時間有差別。

廣州一商場網紅廁所，牆上竟畫著「偷窺男」，引發質疑。（取材自紅星新聞）
廣州一商場網紅廁所，牆上竟畫著「偷窺男」，引發質疑。（取材自紅星新聞）

報導指出，備受網友詬病的「偷窺」洗手間為9號廁所，裝潢風格是「趣味主題」。導覽圖顯示，9號廁所毗鄰樂高與迪士尼主題店，每天的開放時間為早上10點到晚上10點30分。「祈福繽紛世界」公眾號文章介紹，「趣味主題」洗手間裡，牆的盡頭也躲著一個人在偷窺。馬桶的正上方還是一個男人，睜大眼睛，扒開窗戶，似笑非笑地盯著你；5個隔間，有著5個不一樣的「偷窺者」。文中圖片顯示，掛便池的上方，則有5個捂嘴的女性。

對於該商場廁所裝修涉嫌低俗一事，四川林小明律師表示，按「廣告法」規定，廣告不能含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容，從其表現形式來看，具有色情暗示，屬於被禁止的範疇。據報導，河南澤槿律師事務所主任付建則認為，商場女廁所粘貼男性偷窺的牆紙看起來更像是一種惡作劇，在認定是否涉嫌侮辱女性上還存在一定的爭議。

報導稱，廣州番禺祈福繽紛世界工作人員表示，已經接到不少有關9號女廁所的投訴，「這個廁所是公司請外面設計師設計的網紅廁所，（裝潢）有設計師自己的想法，有不少客人來投訴，目前我們已經跟公司反饋了，等公司答覆後，我們才統一答覆」。

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