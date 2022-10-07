擺拍應付作業 貴州留守兒排隊餵豬惹議

為了完成功課，留守兒童排起長隊餵豬。（視頻截圖）

貴州有20多名兒童排隊擺拍餵豬完成功課的影片，在網上引發討論。有人批評，家長不應助長子女「應付作業」，還有人起底片中女性並非「真媽媽」，而是留守兒童託管中心的負責人羅英。

來源：YouTube

綜合媒體報導，在抖音 上傳該影片的羅英，擁有超過17萬粉絲，她在平台上的介紹是「在貴州一個偏遠小鎮做留守孩子託管十多年，抖音記錄我和孩子們的生活，不慘不賣慘，不接受捐款」。

今年35歲的羅英，已照顧留守兒童14年。她接受央視訪問時提到，自己年輕時曾離鄉打工，知道家鄉與城市的孩子在學習上有很大區別，若想要改變命運，孩子就要多讀書。

2008年，羅英回鄉後在貴州平塘縣通州鎮創建「守望留守兒童之家」，照顧孩子的生活起居，讓他們可安心上學。

對於本次為留守兒童擺拍餵豬影片，羅英解釋，自己作為留守兒童的臨時家長，的確會配合老師完成功課。這次的功課是要求學童幫家長做事，「如果每個孩子都真的餵豬，豬也吃不下」。

翻看之前的視頻，還有孩子們排隊給她洗腳，也是兩、三秒一個，最後一個衝入鏡頭的是羅英的老公，場面還相當溫馨。

從羅英上傳的影片中，可看出她是一個負責任、有愛心的臨時媽媽。據了解，羅英的託管中心每個月託管費只要幾百元（人民幣），年齡最小的僅三、四歲，其中還有發育遲緩的特殊兒童。

有網友稱，家長幫子女擺拍是助長「應付任務」的心理，對他們的成長不利。然而，留守兒童長年沒有父母親人照顧，從小就與其他人集體生活，他們之間應該有更多比「應付任務」更值得擔心的問題。

不過也有人表示，批評要管二、三十個孩子的臨時媽媽沒有真實地完成「幫家長幹活」的作業，似乎是要求太高了。