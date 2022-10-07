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消費930.9被收931 大連男討說法…店家「四捨五入」違法

中國新聞組／北京7日電
男子消費930.9元，被收931元。（取材自中國青年報）
男子消費930.9元，被收931元。（取材自中國青年報）

遼寧大連一男子和朋友在海鮮大排檔吃飯，總共消費了930.9元（人民幣，下同，約130美元），收款時竟被收了931元。男子找店員討說法，對方稱，這是「四捨五入」，「你要是覺得差這一毛錢，我轉給你好不好？」

中國青年報綜合媒體報導，該視頻在網上引發熱議，話題衝上熱搜。店家不找零的行為被稱為「反向抹零」。有網友認為，「不須為了一毛錢小題大作」，也有網民批評店家「貪小便宜」。

該餐館日前就「四捨五入」一事致歉，表示當日系統操作不當，願意接受相關部門處理。現正在積極排查近期所有「向上（反向）抹零」的顧客，及時聯絡道歉退返。

今年，福建省廈門市某餐飲店因 「反向抹零」 收款，被當地市場監管部門共罰款4148.41元。當時，消費者劉某在該餐飲店就餐消費189.5元，支付記錄卻顯示被扣取190元。該餐飲店負責人聲稱收銀系統默認「四捨五入」，拒絕退還「反向抹零」的5毛錢。

接消費者劉某反映後，市場監管部門執法人員依法對該餐飲店進行檢查，發現該餐飲店使用的收銀系統採用「四捨五入」收款方式，即少於0.5元（不含）直接扣除零頭，多於0.5元（含）將向上取整。「反向抹零」後，結帳單上「優惠信息」下方「抹零」一欄數字為負數。

去年，廈門吳女士到豬肉店買肉，結算後她發現小票上的金額是133.656元，商家卻「反向抹零」收了她134元。吳女士向翔安區市場監管局投訴，豬肉店因此被罰款2000元。

過了一段時間，吳女士再次到同一家店買肉，沒想到店家又再一次「不找零」。吳女士再次投訴，市場監管部門認定豬肉店收取未標明的費用，作出處罰，責令豬肉店改正違法行為，沒收違法所得，並罰款3800元。該豬肉店兩次不找零一共被罰了5800元。

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