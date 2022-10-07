引產男嬰還活著 貴州婦產科主任私藏…搭高鐵嬰哭鬧曝光

北京西站站台上，民警正在對兩女子進行調查。（取材自北京鐵警）

北京 鐵路警察日前破獲一起拐騙兒童案，一家民營醫院的婦產科主任李某，在為一名女子違規做了引產手術 時，發現引產男嬰還有生命體徵。於是李某便將男嬰私自藏匿，並在張姓女子協助下，準備送往老家。沒想到在高鐵上，因為男嬰哭鬧而東窗事發。目前李某因涉嫌拐騙兒童罪遭逮捕，被拐騙的嬰兒已送福利 院。

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新京報報導，李某在給一名女子違規做引產手術時，女子產下一名男嬰，男嬰當時有生命體徵。因李某兒子、兒媳無法生育，其在沒有告知產婦引產的是活體嬰兒的情況下，就私自將男嬰帶到宿舍餵養。

之後，她雇用張姓女子與其一同將嬰兒帶上貴陽北開往北京西的G74次列車，準備送往老家。在高鐵上，有乘客發覺二人行為異常並報警。北京鐵路警方通過偵查，在北京西站將二人帶走調查，確定二人有重大犯罪嫌疑。

當時，乘警接到旅客報警說，鄰座兩名女子懷抱的一個約兩個月大的嬰兒一直哭鬧，兩人時不時還給孩子餵食奶粉，報警人懷疑兩名女子有問題。接報後，乘警立即對這兩名女子分別進行詢問。

詢問過程中，這兩名女子神態慌張，雖然聲稱孩子是自己家的，回答問題卻漏洞百出，連孩子父親的出生年月日都回答不一致。於是乘警將二人控制在列車上，並向北京西站派出所通報了這一情況。

待北京西站民警趕往站台交接處理時，兩名女子又改稱嬰兒是在大街上撿來的。其中中年女子稱，此前之所以隱瞞情況，是因為「不想侵犯人家（男嬰）隱私」，並稱與同行的年輕女子 「沒有關係，只是同行」。但年輕女子在接受警方詢問時給出了完全不同的答案，她表示二人為 「朋友」關係。

民警將二人帶至派出所進一步調查。經查，中年婦女李某，原是某醫院婦產醫師，退休後被貴州省某民營醫院聘為婦產科主任。今年5月，李某在給一名女子違規做引產手術時，女子產下一名有生命體徵的男嬰，被李某私自帶到宿舍餵養。今年8月初，李某感覺嬰兒發育正常，便乘坐火車將嬰兒帶回老家繼續餵養，因擔心路上引起別人懷疑，她便雇用張某隨她一起乘車。