我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾和平獎 白俄人權運動家、俄烏2組織同獲獎

防核戰 澤倫斯基提「先發制人打擊」俄：想挑起三戰？

引產男嬰還活著 貴州婦產科主任私藏…搭高鐵嬰哭鬧曝光

中國新聞組／北京7日電
北京西站站台上，民警正在對兩女子進行調查。（取材自北京鐵警）
北京西站站台上，民警正在對兩女子進行調查。（取材自北京鐵警）

北京鐵路警察日前破獲一起拐騙兒童案，一家民營醫院的婦產科主任李某，在為一名女子違規做了引產手術時，發現引產男嬰還有生命體徵。於是李某便將男嬰私自藏匿，並在張姓女子協助下，準備送往老家。沒想到在高鐵上，因為男嬰哭鬧而東窗事發。目前李某因涉嫌拐騙兒童罪遭逮捕，被拐騙的嬰兒已送福利院。

來源：YouTube

新京報報導，李某在給一名女子違規做引產手術時，女子產下一名男嬰，男嬰當時有生命體徵。因李某兒子、兒媳無法生育，其在沒有告知產婦引產的是活體嬰兒的情況下，就私自將男嬰帶到宿舍餵養。

之後，她雇用張姓女子與其一同將嬰兒帶上貴陽北開往北京西的G74次列車，準備送往老家。在高鐵上，有乘客發覺二人行為異常並報警。北京鐵路警方通過偵查，在北京西站將二人帶走調查，確定二人有重大犯罪嫌疑。

當時，乘警接到旅客報警說，鄰座兩名女子懷抱的一個約兩個月大的嬰兒一直哭鬧，兩人時不時還給孩子餵食奶粉，報警人懷疑兩名女子有問題。接報後，乘警立即對這兩名女子分別進行詢問。

詢問過程中，這兩名女子神態慌張，雖然聲稱孩子是自己家的，回答問題卻漏洞百出，連孩子父親的出生年月日都回答不一致。於是乘警將二人控制在列車上，並向北京西站派出所通報了這一情況。

待北京西站民警趕往站台交接處理時，兩名女子又改稱嬰兒是在大街上撿來的。其中中年女子稱，此前之所以隱瞞情況，是因為「不想侵犯人家（男嬰）隱私」，並稱與同行的年輕女子 「沒有關係，只是同行」。但年輕女子在接受警方詢問時給出了完全不同的答案，她表示二人為 「朋友」關係。

民警將二人帶至派出所進一步調查。經查，中年婦女李某，原是某醫院婦產醫師，退休後被貴州省某民營醫院聘為婦產科主任。今年5月，李某在給一名女子違規做引產手術時，女子產下一名有生命體徵的男嬰，被李某私自帶到宿舍餵養。今年8月初，李某感覺嬰兒發育正常，便乘坐火車將嬰兒帶回老家繼續餵養，因擔心路上引起別人懷疑，她便雇用張某隨她一起乘車。

目前，李某因涉嫌拐騙兒童罪經北京鐵路人民檢察院批准，被北京鐵路公安處執行逮捕，被拐騙的嬰兒已送福利院。

近日，在貴陽北開往北京西的高鐵列車上，兩名女子帶著一個嬰兒，行為異常的女子引起鄰...
近日，在貴陽北開往北京西的高鐵列車上，兩名女子帶著一個嬰兒，行為異常的女子引起鄰座乘客注意並報警。（取材自北京鐵警）

北京 手術 福利

上一則

中國十一長假將結束 多地發布收假防疫措施

延伸閱讀

密訪泰、美遭曝 陳明通：泰國海關用華為被駭

密訪泰、美遭曝 陳明通：泰國海關用華為被駭
甄珍母子北京處理官司？ 失聯46天嚇壞家人 祕書報平安

甄珍母子北京處理官司？ 失聯46天嚇壞家人 祕書報平安
北京加強反獨促統 陸委會：防中共20大後干預台民主

北京加強反獨促統 陸委會：防中共20大後干預台民主
台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資

台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布
拉斯維加斯賭場外驚傳多人遭刺 1死5傷 嫌已落網

拉斯維加斯賭場外驚傳多人遭刺 1死5傷 嫌已落網