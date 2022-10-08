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牛肉丸不只牛肉、燕窩有魚膠 揭食品黑科技 博主受壓被迫銷號

中國新聞組／北京8日電
抖音博主「辛吉飛」透過短視頻介紹的內容，中國市面上各種常見食品，有許多可能是以添加劑「加料」製作而成。（取材自澎湃新聞）
抖音博主「辛吉飛」透過短視頻介紹的內容，中國市面上各種常見食品，有許多可能是以添加劑「加料」製作而成。（取材自澎湃新聞）

擁有近900萬粉絲的抖音博主辛吉飛，近日讓「海克斯科技」（黑科技）這個名詞在網路暴紅(該名詞原指遊戲裡所用的科學技術，現在泛指添加食品添加劑製作出來的美食)。近日，辛吉飛卻疑似因為壓力太大而主動銷號，引發網友關注。

自由亞洲電台報導，辛吉飛在社交平台上，曝光一系列透過添加劑，還原出日常食品的影片，牛肉丸裡不只有牛肉、燕窩裡可能有魚膠、蜂蜜還可能不是蜜蜂採集的，顛覆許多網友的三觀，讓「海克斯科技」、「科技與狠活」等話題暴紅，也引發社會新一輪對食安話題、食品添加劑法規邊界的重視，行業龍頭股價震盪，不得不發出聲明自清。

報導說，中國醬油品牌「海天」近日就被網民揭發把好貨賣到國外，例如在日本出售的醬油只有水和大豆等基礎材料，卻在國內銷售含添加劑的醬油。「海天」回應說，它們使用的添加劑都符合國家規定和標準，強調有人惡意造謠中傷。

據報導，「辛吉飛」的一系列食安短視頻，讓他的粉絲激增至接近900萬，但同一時間，他卻被影音平台「潑冷水」。

影音平台客服主任：「我們平台的話，也是想跟您去做一個提醒，不是說您這個創作這個作品是錯的。因為在講這個食品添加劑的過程當中，可能就是存在這種一概而論的，比如說具體用到了那些添加劑。」辛吉飛說：「這個作品是違規違法了？還是違背道德了？整個行業的就是這麼做的。我在食品廠上班，我知道這東西怎麼做，就是這麼做的。」

官媒「中國食品報」融媒體也加入圍剿「辛吉飛」的陣營，指責他販賣焦慮、宣揚低價有罪論、傳播犯罪手法。

「辛吉飛」最終主動要求註銷帳號。大批粉絲在社交平台為他發聲，讚揚他憑借一己之力揭露中國食品行業的現象，讓更多人關注食品安全問題。還有網友嘲諷稱：「人家只是科普，而你們是真的急了」。

入圍 股價 美食

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