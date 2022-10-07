「隱入塵煙」掀整「肅」 甘肅廣電系統被令自查?

「隱入塵煙」被指與「脫貧」主旋律唱反調，遭封殺。(取材自微博)

電影 「隱入塵煙」探討基層農民困境，跟中央「全面脫貧」主旋律唱反調，傳該片走紅令高層震怒，管轄部門甘肅 廣電遭全面整肅，各地廣電系統也被要求全面自查，人人自危。「隱入塵煙」被封殺，據傳主因是20大 前要清理負面輿論，甘肅廣電系統電話已遭限制，業內人士指出，近十幾年輿論環境大倒退，創作被限於歌功頌德。

自由亞洲電台報導，入圍柏林國際電影節主競賽單元、7月院線上映以來票房大熱的獨立電影「隱入塵煙」26日突然被下架，主流影視平台優酷網、愛奇藝、騰訊視頻等均已找不到完整影片。

一名不敢具名的資深傳媒人透露，官方整肅甘肅方面的原因，是因為作為屬地管轄的責任方，他們給該劇組提供了審批的方便，並在他們的幫助下，順利拿到了電影公映許可證。但目前的消息，在省委巡視組對甘肅廣電系統大加批判之後，是否還有進一步的整肅，甚至是立案調查，還沒有定論。

據報導，一名要求匿名的體制內的傳媒高管證實了「隱入塵煙」遭封禁原因。他透露，該劇被封，第一原因是20大前要清理負面輿論；另一個主要的原因，是該片反映草根階層的掙扎和無助，與政府一直在宣傳的已經消滅貧困有衝突，被視為是抹黑了政府。

面對整肅和封禁，媒體試圖和「隱入塵煙」的導演李睿珺和投資方聯繫，但都沒能如願。多名影視圈內部的朋友，一聽說是關於此事，也都以「不知情」為由，不說一字。

媒體多次致電國家電影局，但該機構的電話一直處於無法接通狀態。

報導指出，一名廣電系統人士透露，「隱入塵煙」被封禁還是讓他們有些意外。因為按照以前的過審標準，該影片可以說帶有一些正能量痕跡（歌頌底層人的愛情）。她指出，放在十年前，這樣的片子根本就不會有任何意識形態方面的麻煩。創作空間的收緊，特別是歌頌成為必須的做法，都讓人擔憂。