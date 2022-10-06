我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

泰國托兒所大規模槍案34死 「前警官」殺妻兒後輕生

浙婦花21萬打「防癌針」 竟用可樂冒充

中國新聞組／北京6日電
蕭山警方將嫌疑人抓獲歸案。（取材自北京青年報）
蕭山警方將嫌疑人抓獲歸案。（取材自北京青年報）

如何早期發現、甚至及早防範癌症發生，是不少人想追求的知識之一。但在浙江省杭州市蕭山縣有一名57歲婦人，居然輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬（人民幣，下同，約2.95萬美元）打「防癌針」，家人發現不對勁報警，才揭穿這款高價防癌針原來是「可樂」冒充的。

北京青年報報導，李婦日前經過當地一間新開幕的健康管理中心，被門口員工引導進入店內體驗，還在該中心儲值了10多萬元的課程，期間店內一名叫董姓女員工對李婦十分熱心體貼，噓寒問暖，平時直接「媽媽、媽媽」地叫。

蕭山婦人輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬人民幣打防癌針，竟然是用可樂冒充 。...
蕭山婦人輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬人民幣打防癌針，竟然是用可樂冒充 。圖為示意圖。（路透）

今年年初，董女稱公司新研製成功一款「防癌針」，打了就不會得癌症，對外零售價120萬，「因為跟您關係好，給您內部價，38萬一針。」可李婦一時拿不出這麽多錢，董女便軟磨硬泡，李婦最後便打了「防癌針」。事後，李婦東拼西湊，陸續支付給董女21萬元。

不久，李婦被家人追問資金用途。李婦說出內情後，家人直呼上當受騙，帶著李婦向蕭山警方報案。

蕭山婦人輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬打防癌針，竟然是用可樂冒充 。圖為示...
蕭山婦人輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬打防癌針，竟然是用可樂冒充 。圖為示意圖。（路透）

警方追查發現，董女夥同同事王男、潘男，本來打算以可樂冒充「防癌藥物」注射，但負責施打的潘男擔心鬧出事，僅用空針管扎一下「做做樣子」，才沒真的因為打防癌針而鬧出人命。

目前董女、王男因涉嫌詐騙，已被檢察機關批準逮捕，潘男被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。

癌症 北京 詐騙

上一則

老了不打麻將玩手遊 51歲成都大媽 攜手女兒奪電競冠軍

延伸閱讀

北京馬拉松下月6日開跑 不必戴罩 民眾：防疫政策，終於要翻頁了

北京馬拉松下月6日開跑 不必戴罩 民眾：防疫政策，終於要翻頁了
北京馬拉松11月恢復舉辦 民眾期待防疫鬆綁

北京馬拉松11月恢復舉辦 民眾期待防疫鬆綁
葉樂律師談投資移民重大利好政策 Concurrent Filing

葉樂律師談投資移民重大利好政策 Concurrent Filing
臨近20大 1名搭火車返北京旅客染疫 同車廂旅客全隔離

臨近20大 1名搭火車返北京旅客染疫 同車廂旅客全隔離

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」