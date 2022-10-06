浙婦花21萬打「防癌針」 竟用可樂冒充

蕭山警方將嫌疑人抓獲歸案。（取材自北京青年報）

如何早期發現、甚至及早防範癌症 發生，是不少人想追求的知識之一。但在浙江省杭州市蕭山縣有一名57歲婦人，居然輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬（人民幣，下同，約2.95萬美元）打「防癌針」，家人發現不對勁報警，才揭穿這款高價防癌針原來是「可樂」冒充的。

北京 青年報報導，李婦日前經過當地一間新開幕的健康管理中心，被門口員工引導進入店內體驗，還在該中心儲值了10多萬元的課程，期間店內一名叫董姓女員工對李婦十分熱心體貼，噓寒問暖，平時直接「媽媽、媽媽」地叫。

蕭山婦人輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬人民幣打防癌針，竟然是用可樂冒充 。圖為示意圖。（路透）

今年年初，董女稱公司新研製成功一款「防癌針」，打了就不會得癌症，對外零售價120萬，「因為跟您關係好，給您內部價，38萬一針。」可李婦一時拿不出這麽多錢，董女便軟磨硬泡，李婦最後便打了「防癌針」。事後，李婦東拼西湊，陸續支付給董女21萬元。

不久，李婦被家人追問資金用途。李婦說出內情後，家人直呼上當受騙，帶著李婦向蕭山警方報案。

蕭山婦人輕信路邊養生會館員工的說辭，花21萬打防癌針，竟然是用可樂冒充 。圖為示意圖。（路透）

警方追查發現，董女夥同同事王男、潘男，本來打算以可樂冒充「防癌藥物」注射，但負責施打的潘男擔心鬧出事，僅用空針管扎一下「做做樣子」，才沒真的因為打防癌針而鬧出人命。

目前董女、王男因涉嫌詐騙 ，已被檢察機關批準逮捕，潘男被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。