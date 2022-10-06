贛女重逢初戀 各帶兒女組6口之家竟遭網路暴力

翁女（右三）和郭男（左二）各自帶著一對兒女，再婚組成六人之家。（取材自極目新聞）

江西省撫州市的翁姓女子和初戀男友郭男分手九年後意外重逢，雖然雙方都已離異並各自帶著一對兒女，兩人克服重重困難，再婚組建了一個幸福的六口之家。但翁女近日披露，自己遭遇了嚴重的網絡暴力，有網友甚至惡意謾罵她，家人也受到連累，還有自媒體對事情進行掐頭去尾的歪曲報導。

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極目新聞報導，「他的一雙兒女是聘禮，我的一雙兒女為嫁妝。沒有父母之命，沒有媒妁之言，只有兩顆相愛的心和共同撫養四個孩子的責任和擔當！」日前，翁女在網上發布自己再婚經歷受到網友關注和點讚。

翁女說，她2007年夏天在湖北工作時結識了來自河南 洛陽的郭男，兩人談起戀愛。2011年，兩人因故分手。此後她回老家結了婚，養育了一對兒女，後來又經歷了離婚。2020年夏天，她去河南洛陽出差時，巧遇開網約車 的郭男。此時，郭男也已經離婚，獨自帶著一對兒女生活。

翁女說，兩人重逢後經過一段時間的溝通和交流，產生了重續前緣的想法。2021年6月，他們領取了結婚證。郭男說，他覺得自己很幸運，很多人都不看好二婚，尤其是雙方都帶著孩子的情況，但他們的家庭卻相處融洽。

然而，翁女近日卻披露遭遇了嚴重的網路暴力，有網友甚至惡意謾罵她。

對此，有人轟「網絡噴子」們這是犯了「紅眼病」，看見人家過上幸福的好日子自己就難受？又或者「網絡噴子」患上了「說句祝福的好話能要了命」的病？不管「網絡噴子」們出於什麽想法，都要好好治一下。