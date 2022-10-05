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消防訓練癱瘓 靠嘴玩遊戲成up主「嘴強王者」重度昏迷

中國新聞組／北京5日電
朱銘駿用嘴玩遊戲，被稱為「嘴強王者」。（取材自齊魯壹點）
朱銘駿用嘴玩遊戲，被稱為「嘴強王者」。（取材自齊魯壹點）

有「嘴強王者」之稱的朱銘駿，因尿路感染引發的肝腎功能不全，已重度昏迷，他的哥哥朱亮森向媒體求助，「弟弟才29歲，他還有很多事情沒有做。希望業內專家可以救救他。」

影音來源：YouTube

受傷之前，濰坊安丘小伙朱銘駿在浙江麗水噹消防員。齊魯壹點報導，2013年7月一次進校園活動中，朱銘駿以教官身分帶隊訓練，在示範捲腹上槓這一動作時，朱銘駿意外摔下，頭朝下跌在地上；從醫院醒過來後，他脖子以下高位截癱。

朱銘駿曾是一名消防員。 （取材自齊魯壹點）
朱銘駿曾是一名消防員。 （取材自齊魯壹點）

兩年後，朱銘駿開始能夠講話。報導指出，為了轉移注意力，朱銘駿開始玩遊戲，2018年，他從美國買來了自己的第一套電腦遊戲設備，開始用嘴玩遊戲，逃離現實生活；他也頻繁地出沒在「絕症貼吧」「癱瘓貼吧」，釋放自己狂躁、痛苦的情緒。

報導稱，2016年朱銘駿收到一條來自「癱瘓貼吧」的私信。同為癱瘓「病友」的高校心理學專家張林（化名）建議朱銘駿，「或許你也可以成為心理諮詢師。」這個「或許」，讓朱銘駿看到了「光」，朱銘駿考了心理諮詢師的資格證。

2018年7月，朱銘駿第一次面向公眾在體育場上進行公益演講，講自己的經歷，講心理學。後來，朱銘駿進行線上心理諮詢，治癒著來自全國各地的青少年和殘疾人。中國有超過8500萬殘疾人，朱銘駿希望更多的人關注他們。

報導說，去年1月15日，朱銘駿在B站上發布一條視頻，三天後再次打開視頻時，點擊量暴漲；靠著一股不屈服命運的勁兒和樂觀對待生活的態度，朱銘駿逐漸成為了一名擁有40多萬粉絲的up主，大家稱呼他「嘴強王者」。

據報導，朱銘駿每天都會默默地給自己的人生倒計時，距離他在2013年7月9日受傷，已經過去9年，距離醫生給他下的能活15年的判斷，還剩下6年。朱亮森表示，「弟弟因為尿路感染，引發了各個器官的衰竭，導致重度昏迷。到現在，弟弟已經搶救了八、九次了…希望有人救救他，他已經禁不起折騰了」。

朱銘駿曾拍片向網友講述自己高位截癱後的心路歷程。(視頻截圖)
朱銘駿曾拍片向網友講述自己高位截癱後的心路歷程。(視頻截圖)

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