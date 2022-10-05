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女雇轎夫抬狗上山 網轟：傷害性不大 侮辱性極強

中國新聞組／北京5日電
網傳女子雇轎夫抬狗上山視頻，引發網路熱議。(取材自極目新聞)
網傳女子雇轎夫抬狗上山視頻，引發網路熱議。(取材自極目新聞)

近日一段視頻顯示，江西萍鄉武功山景區有轎夫抬狗上山，引發網路熱議。景區工作人員4日表示，確有此事，是狗主人為狗租的轎子，景區沒有規定不能抬狗。轎夫都是當地的民工，他們自己謀生，不是（景區）的工作人員。此外，一名轎夫說，抬狗之後，當事轎夫還洗了轎子。

來源：YouTube

極目新聞報導，景區多位轎夫4日坦言，抬狗並不是稀奇事，遊客出錢，轎夫出力，他們也不理會網上的聲音。

視頻顯示，一段山路上，兩名轎夫抬著轎子上山，轎子上坐的並不是遊客，而是一隻體型較大的寵物狗，狗主人則一旁陪伴。

對此，有網友表示，狗坐轎子，轎夫不僅獲得了收入，還比抬人輕，一舉兩得。但也有網友指責狗主人，認為不應讓狗坐轎子，這樣做有辱轎夫，「傷害性不大，侮辱性極強」。

「抬狗沒什麼，以前見過這種情況。」一名轎夫4日說，抬狗的價格和抬遊客的價格差不多。當地居民劉先生經常給轎夫介紹活，他坦言，之前他也見過類似的情況，「抬狗抬東西都有，遊客出錢，轎夫出力，還能促進就業，沒必要理會網上的那些聲音。」

武功山風景區的一名導遊也表示，抬狗上山並不稀奇，有的狗爬累了，狗主人就會雇轎夫將狗抬上去，狗主人和轎夫都覺得沒什麼。

據報導，在去年9月，一位遊客登武功山時，也請轎夫將自己的兩條寵物狗抬上山，引起網友指責。狗主人解釋，他的兩條柯基犬有基因病，無法長時間爬階梯，當時有轎夫問他是否需要抬轎項目，他覺得狗比人輕，於是按照抬人的價格支付了費用，請轎夫將兩隻狗抬上山。

萍鄉市武功山風景區工作人員表示，對於網傳的視頻他們尚不清楚，將會了解此事，「現在正值假期，遊客也比較多，我們不建議將寵物狗帶上山，以免出現傷人的情況。」

網傳女子雇轎夫抬狗上山視頻，引發網路熱議。（視頻截圖）
網傳女子雇轎夫抬狗上山視頻，引發網路熱議。（視頻截圖）

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