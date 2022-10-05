玄奘寺牌位事件 官被炒70天後再次公開亮相

前玄武區民宗局局長胡圓圓今年7月因「南京玄奘寺供奉牌位事件」被免職。(取材自微博)

南京市玄武區委統戰部官方微信 公眾號「玄武統戰同心匯」9月30日發布一條工作動態，9月27日上午，區委常委、統戰部部長朱天龍一行走訪調研玄武湖街道。區委統戰部副部長胡圓圓、玄武湖街道辦事處主任申留昌、民建玄武區基層委員會主委魏晨等陪同調研。

新黃河報導，報導中提到的區委統戰部副部長胡圓圓，即為今年7月因「南京玄奘寺供奉牌位事件」被免職的玄武區民宗局局長胡圓圓。這也是她在7月被處理後，時隔近70天首次在官方活動的公開報導中露面。

今年7月，南京玄奘寺供奉戰犯牌位事件引發輿論關注。7月22日，南京公布了有關人員處理情況，其中包括「責成玄武區委按程序免去區民族宗教事務局局長胡圓圓職務」。

「玄武統戰同心匯」公眾號上一次報導胡圓圓的工作動態是今年7月8日，報導顯示，6月30日，玄武區舉辦宗教活動場所民主管理組織人員政策法規學習培訓班，區委統戰部副部長、民宗局局長胡圓圓就宗教領域安全生產工作開展專題宣講。

綜合以上信息，胡圓圓此前職務是南京市玄武區委統戰部副部長、民宗局局長，在玄奘寺牌位事件中，被免去了民宗局局長職務，但保留了區委統戰部副部長一職。