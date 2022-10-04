我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

川震受困17天的電廠員工 在病房度過28歲生日

中國新聞組／廣州4日電
因四川瀘定地震受困山中17天後獲救的電廠員工甘宇，在病房中度過28歲生日。（取材自南方都市報）
因四川瀘定地震受困山中17天後獲救的電廠員工甘宇，在病房中度過28歲生日。（取材自南方都市報）

在上個月四川瀘定地震中受困山中17天後獲救的電廠員工甘宇，在病房中度過28歲生日，陪伴在側的母親陳為淑表示，兒子迎來「重生」，「並不覺得兒子是英雄，活著回來就是最大的幸運了」；甘宇也說，「平凡人做了平凡事，相信好人會有好報」。

南方都市報報導，甘宇是四川省瀘定昌源電力開發有限公司的職工，在9月5日瀘定發生芮氏規模6.8地震時，他和同事羅永守在震中附近的灣東水電站，及時拉閘洩洪，卻錯過了逃命的黃金時間。因地震受傷的甘宇讓羅永先行離開尋找救援，17天後，甘宇也獲救。

甘宇回憶強震發生時，山上滾下許多碎石，他與羅永幸運逃過一劫後，仍決定返回大壩拉閘洩洪。「如果我們走了，水翻過大壩的話，我們也跑不掉。而且如果不放水的話，下面（村莊）會有更多人遭殃」，甘宇表示，當時只想著怎麼把損失降到最低。

甘宇獲救後，送往四川大學華西醫院接受治療，目前甘宇已脫離險境，轉入普通病房繼續觀察與復健。

在山上受困的17天裡，甘宇靠野生的奇異果（獼猴桃）果腹，「我以前不吃獼猴桃，現在覺得還挺好吃的」；飲水則靠溪水、苔蘚水甚至是自己的尿來補充。甘宇回憶，迷路的後面幾天，時間概念也逐漸模糊，「有時累了、睡了就過了一天，感覺過了二三十天」。

報導說，那段時間，甘宇靠著對再見到家人的渴望，相信自己終將得救的信念支撐下來。「我就想活下來，我想附近肯定有人在找我，要讓他們發現我」。

甘宇的父親甘國明也說，「我們一家人從沒想過放棄搜救甘宇，即使後來希望越來越渺茫，我仍相信我的兒子還活著，這個信念我從來沒有動搖過」。

對於被視為英雄，甘宇表示，「我覺得選擇了這個行業，所做的一切都是應該的，也沒有考慮太多」；陳為淑也表示，「並不覺得兒子是英雄，活著回來就是最大的幸運了」。

報導說，甘宇的堂兄甘立權受訪時表示，甘宇目前走路還不太方便，也都有用手機了解各界對他的關心，「他說感謝曾經搜救過他的人，平凡人做了平凡事，相信好人會有好報」。

地震 奇異 手機

上一則

公民黨年底換屆 梁家傑：若沒人接班就解散

下一則

2027年香港估缺17萬人力 專家：留才須宜居宜業

延伸閱讀

俄逮札波羅熱核電廠長 國際原子能總署署長籲放人

俄逮札波羅熱核電廠長 國際原子能總署署長籲放人
川震困17天自救 電站員工躲野獸、喝過尿

川震困17天自救 電站員工躲野獸、喝過尿
川瀘定地震護百人反受困 失聯17天 水電站員工獲救大哭

川瀘定地震護百人反受困 失聯17天 水電站員工獲救大哭
供電更吃緊 南非本周停電將是史上最嚴重

供電更吃緊 南非本周停電將是史上最嚴重

熱門新聞

董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票