川震受困17天的電廠員工 在病房度過28歲生日

因四川瀘定地震受困山中17天後獲救的電廠員工甘宇，在病房中度過28歲生日。（取材自南方都市報）

在上個月四川瀘定地震 中受困山中17天後獲救的電廠員工甘宇，在病房中度過28歲生日，陪伴在側的母親陳為淑表示，兒子迎來「重生」，「並不覺得兒子是英雄，活著回來就是最大的幸運了」；甘宇也說，「平凡人做了平凡事，相信好人會有好報」。

南方都市報報導，甘宇是四川省瀘定昌源電力開發有限公司的職工，在9月5日瀘定發生芮氏規模6.8地震時，他和同事羅永守在震中附近的灣東水電站，及時拉閘洩洪，卻錯過了逃命的黃金時間。因地震受傷的甘宇讓羅永先行離開尋找救援，17天後，甘宇也獲救。

甘宇回憶強震發生時，山上滾下許多碎石，他與羅永幸運逃過一劫後，仍決定返回大壩拉閘洩洪。「如果我們走了，水翻過大壩的話，我們也跑不掉。而且如果不放水的話，下面（村莊）會有更多人遭殃」，甘宇表示，當時只想著怎麼把損失降到最低。

甘宇獲救後，送往四川大學華西醫院接受治療，目前甘宇已脫離險境，轉入普通病房繼續觀察與復健。

在山上受困的17天裡，甘宇靠野生的奇異 果（獼猴桃）果腹，「我以前不吃獼猴桃，現在覺得還挺好吃的」；飲水則靠溪水、苔蘚水甚至是自己的尿來補充。甘宇回憶，迷路的後面幾天，時間概念也逐漸模糊，「有時累了、睡了就過了一天，感覺過了二三十天」。

報導說，那段時間，甘宇靠著對再見到家人的渴望，相信自己終將得救的信念支撐下來。「我就想活下來，我想附近肯定有人在找我，要讓他們發現我」。

甘宇的父親甘國明也說，「我們一家人從沒想過放棄搜救甘宇，即使後來希望越來越渺茫，我仍相信我的兒子還活著，這個信念我從來沒有動搖過」。

對於被視為英雄，甘宇表示，「我覺得選擇了這個行業，所做的一切都是應該的，也沒有考慮太多」；陳為淑也表示，「並不覺得兒子是英雄，活著回來就是最大的幸運了」。

報導說，甘宇的堂兄甘立權受訪時表示，甘宇目前走路還不太方便，也都有用手機 了解各界對他的關心，「他說感謝曾經搜救過他的人，平凡人做了平凡事，相信好人會有好報」。