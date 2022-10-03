飼養棕熊瘦成皮包骨 山東1動物園：只是老了

德州動植物園中的棕熊。(視頻截圖)

山東德州 動植物園 中一頭棕熊，近日被遊客發現身材瘦得誇張，而且目光渙散，相關視頻在網路上引起熱議。對此，動植物園方卻表示，該棕熊沒有生病，也否認有疏於照顧，看起來瘦弱只是因為「年紀大了」。但這番說法不被網民埋單，也有生物學家指出，該棕熊看起來年紀應該不大，「從沒見過這麼瘦的棕熊」。

中國新聞周刊報導，根據網路上流傳的視頻，畫面中的棕熊瘦骨嶙峋，看起來目光渙散，毛髮也很凌亂。而這不是德州動植物園第一次因為園中的動物狀態差而登上熱搜，今年2月園內的獅子就被目睹行動遲緩，當時園方回應稱該獅子生病了，經過治療有所好轉。

德州動植物園患病獅子。(視頻截圖)

對於這次被懷疑健康狀態不佳的棕熊，德州動植物園發表聲明稱，該棕熊自2016年引進飼養，在園得到了飼養員的「精心飼養照顧」，期間經獸醫多輪巡診，六年多來該棕熊身體狀況尚好，未患病疾。只是時至今日，該棕熊「年事已老，雄姿不在，已明顯呈現年邁體衰之勢」。

來源：九派新聞

報導稱，園方相關工作人員曾表示，該棕熊已經30多歲了。但北京大學生命科學學院教師王大軍受訪表示，可以透過牙齒來初步判斷熊科動物的年齡，老年棕熊的牙齒「會有明顯磨損，缺失且不整齊，顏色也會發黃」，但該視頻中的棕熊，並沒有呈現出熊科動物的老年狀態，「年齡應該不大」。

北京大學動物學博士吳嵐也表示：「像德州動植物園中這頭這麼瘦的，我沒見過。」

德州動植物園中的棕熊。(視頻截圖)

報導指，如德州動植物園所述為真，為何會在六年前引進一頭20多歲的老棕熊？某動物園 相關負責人稱，引進幼年棕熊目前大約一頭1.5萬至2萬元人民幣（約4420美元），相比亞洲象、北極熊等動物，棕熊的價格基本可算是「白菜價」，通常公立動物園會以一公一母的的幼年個體形式引進。

另有業者受訪指出，一些經營不善的動物園，會用非常低廉的價格引進動物，在這樣的情況下，可能會忽略動物的年齡和性別。

南京紅山森林動物園熊科動物飼養員郭陳旭也表示，飼養老年動物比年幼動物更麻煩，不太理解動物園會引進老熊的理由，他還說，「可以肯定的一點，牠的狀態是不正常的」。

前述國內某動物園相關負責人也表示，有些動物園會透過吸引遊客購買飼料餵食園內動物賺錢，因此會刻意讓動物保持飢餓感。