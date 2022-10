李奧納多批中國濫捕魚 網友轟辱華：明星少管政治

美國好萊塢知名男演員、在中國有「小李子」之稱的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)近日突在社群 發帖攻擊中國的漁業,稱中國大量的深海漁船在捕光自己海域的魚後,又開始去其他地方的海域進行深海捕魚,給別的國家的經濟和可持續發展敲響了警鐘。文章曝光惹中國網友不滿,有人批他「辱華」,還有人說「明星最好少管政治」。

The past two decades have seen China build its deep-sea fishing fleet into the thousands, resulting in China depleting its own stock of fish in oceans closest to them. In turn, their fishermen have sailed to other oceans across the world to continue deep-sea fishing.