李奧納多批中國濫捕魚 網友轟辱華：明星少管政治

李奧納多在推特上批評中國的漁業。(路透)

美國好萊塢知名男演員、在中國有「小李子」之稱的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日突在社群 發帖攻擊中國的漁業，稱中國大量的深海漁船在捕光自己海域的魚後，又開始去其他地方的海域進行深海捕魚，給別的國家的經濟和可持續發展敲響了警鐘。文章曝光惹中國網友不滿，有人批他「辱華」，還有人說「明星最好少管政治」。

The past two decades have seen China build its deep-sea fishing fleet into the thousands, resulting in China depleting its own stock of fish in oceans closest to them. In turn, their fishermen have sailed to other oceans across the world to continue deep-sea fishing. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) September 28, 2022

「環球時報」官方欄目「耿直哥」在對李奧納多這番言論調查後發現，李奧納多的帖文其實只是表層的一環。

李奧納多在推特上批評中國遠洋漁業。（取材自環球網）

首先，從李奧納多的貼文來看，他對中國漁業、尤其是深海遠洋漁業的攻擊，主要源自美國「紐約時報 」的兩篇相關文章，尤其是9月26日的那篇題為「中國如何把靶子對準了全球漁業供應」的文章。

紐時這篇文章宣稱，中國的漁船已經把中國海域的魚都捕光了，開始去世界上諸如印度 洋、南太平洋、非洲以及南美的海域捕魚，而且規模大得嚇人，已經對海洋物種的延續性造成危險。

不僅如此，該文甚至將龐大的中國遠海漁業中個別漁船的違法行為上綱上線到整個中國遠海漁業乃至中國人的「口味」上。

有了解中國漁業情況的專家表示，「紐約時報」所描繪的情況，與實情完全不符。

首先，中國不僅在自己家門口四個海域實施長達三到四個半月的休漁期，中國的漁船也不存在「貼著」別國的專屬經濟區捕魚的情況，都是保持著一定的距離。

而且，該專家還透露，中國遠海漁業的產品並不僅僅只是供給國內市場，還有歐洲、美國、日本以及非洲。其中中國與非洲在遠海漁業上合作捕撈的魚，相當大比例就是流向非洲本地的。

李奧納多批中國濫捕魚類，雖獲不少外國網友支持他的論點，卻惹來中國官媒批判，中國網友也大表不滿，表示李奧納多對中國的漁業情況相當無知，才會發出這種攻擊中國人吃魚太多的言論。