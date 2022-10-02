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中貨船食物中毒21船員已12死 越媒：疑吃下毒魚

記者葉文義／綜合報導
「五洲8號」貨船的21名船員因食物中毒已12人死亡，救援隊將其他九名中毒者送往昆島軍醫中心治療。(視頻截圖)
「五洲8號」貨船的21名船員因食物中毒已12人死亡，救援隊將其他九名中毒者送往昆島軍醫中心治療。(視頻截圖)

一艘載有21人的中國籍散貨船在越南海域航行途中，發生食物中毒事件。越南救援單位表示，貨船上21名中國籍船員，迄今已12人死亡，另有九人送醫治療，其中三人情況危急。有越媒引述倖存船員稱，他們可能是吃下有毒的魚而中毒。

來源：YouTube

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，中國籍「五洲8號」（Wuzhou 8）9月27日載著木薯離開泰國春武裡府（Chonburi Province）錫昌島港（Kohsichang port），原定8日抵達中國連雲港，卻在越南海域出事。

越南昆島（Con Dao）邊防派出所表示，9月30日下午救援隊到場時已有10人死亡，另外11人被直升機送醫搶救，但一人在途中死亡，另一人被送往昆島軍醫中心後不治，其餘九人正在昆島縣醫院治療，六人身體狀況恢復穩定，另三人情況危急。

Wuzhou 8號貨船代理公司表示：「根據船長的說法，船員食物中毒。食物是船上的，但不知道是什麼食物。」

船員表示，食物皆由廚師準備，9月29日下午5時30分，大家吃飯時有魚也有菜，當晚10時至11時之間，大家開始拉肚子、嘔吐直至深夜。

越南巴地頭頓省已就事件通知中國駐胡志明市總領事館，協調安排有關12名已死船員遺體處理事宜，並協助在9名生還船員康復後，將他們送回中國。

越南 泰國

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