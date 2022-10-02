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桂男放生「清道夫」恐釀水庫浩劫 罰2.8萬限7天內捕回

中國新聞組／北京2日電
有「清道夫」之稱的豹紋翼甲鮎，會造成其他魚類死亡。(視頻截圖)
有「清道夫」之稱的豹紋翼甲鮎，會造成其他魚類死亡。(視頻截圖)

廣西百色市碧澄湖水庫被人放生有害魚種豹紋翼甲鮎（清道夫）一事，百色市農業農村局對當事人作出七日內捕回釋放的「清道夫」，併處罰款2.8萬元（人民幣，下同）的行政處罰。

來源：YouTube

香港01報導，行政處罰決定書顯示，經調查核實，2022年9月10日上午10時，羅姓當事人在菜市場購買了豹紋翼甲鮎（清道夫）6斤、泥鰍25斤、甲魚10隻。購買上述魚類後，羅某與一眾同行者乘船來到澄碧河水庫放魚祈福，將買來的「清道夫」、泥鰍、甲魚全部倒入水中，一位同行者嘴裡還念念有詞地說道：「見者都有福氣」。

男子放生「清道夫」。(視頻截圖)
男子放生「清道夫」。(視頻截圖)

百色市農業農村局認定，羅某未經批準擅自釋放外來物種，決定對羅某作出處罰，限期七日內捕回釋放的「清道夫」，併處罰款2.8萬元。

每日經濟新聞報導，「清道夫」原產自南美洲，被作為觀賞魚引入中國。「清道夫」有食卵特性，會吃掉其他魚類的卵，也能大量吞食魚苗，威脅其他魚類的繁殖生長。「清道夫」會將自己的「吸盤」吸附到其他魚類身上，造成其他魚類死亡。「清道夫」也會破壞水體環境，造成水體缺氧。

最後，「清道夫」的繁殖能力和生存能力極強，即便是在臭水溝裡也能活得非常自在，稍不注意就能引起氾濫。

香港

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