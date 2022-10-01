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自製減肥汁冰3天 杭州女喝下後中毒險送命

中國新聞組／北京1日電
杭州有女子因為飲用自製蔬果汁中毒，圖為示意圖。（本報資料照片）
杭州有女子因為飲用自製蔬果汁中毒，圖為示意圖。（本報資料照片）

浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後，竟導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。

香港01引述錢江晚報報導，今年30歲的佳佳（化名）身高1.65米、體重常年維持108斤（54公斤）。因中秋節參加多場聚餐以及吃下不少高糖高熱量的月餅，令她的體重長了快三斤。為了達到減肥效果，她學會自製減肥汁，將西芹和黃瓜榨成混合蔬菜汁，喝下一杯後便將剩下的放入雪櫃。

三天過後，佳佳將之前剩下的自製減肥汁一口氣喝完。但沒過多久，她便出現面色蒼白、全身浮腫、呼吸困難、口唇紫紺等中毒症狀。緊急送醫後，醫生診斷為「亞硝酸鹽中毒」，而這一切的罪魁禍首正是這杯自製減肥汁。經過治療後，佳佳轉危為安，最終平安出院。

那麼，為何一杯普通的混合蔬菜汁會導致亞硝酸鹽中毒？

浙大醫院急診科主任陸遠強指出，過去常常會接診到吃剩菜剩飯、未醃製好的泡菜鹹菜等導致亞硝酸鹽中毒的病人。他進一步解釋，中毒原罪不在「蔬菜」而在「久置」。

日常如萵苣、西芹、香椿等蔬菜，本身含有一定量的硝酸鹽，榨成汁後如果放置太久，就會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽。尤其是隔夜之後，不僅蔬菜汁中的維生素等會很快降解氧化、營養成分大大減少，在冰箱靜置三天食物本身可能已經發生變質，更是會引起中毒的危害。他強調：「蔬菜汁、果汁一定要現榨現飲！」

據了解，亞硝酸鹽可以轉化為亞硝胺，具有很強的致癌作用，長期食用含亞硝酸鹽的食物可引起食管癌、胃癌、肝癌和結直腸癌等。

蔬菜 香港 致癌

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