6元玉米傷農？平台下架 只搜得到鮮榨玉米汁

東方甄選一根玉米賣6元引起爭議。（取材自每日經濟新聞）

「一根玉米賣六塊錢」，打著助農旗號實則賺取暴利? 在官媒農民日報重話評論，指事件從「助農」變「傷農」鬧劇後，「東方甄選回應下架玉米」消息29日衝上熱搜。有網友發現，在東方甄選平台已搜不到玉米，目前只有一款鮮榨玉米汁在售。客服稱，為保證品質，廠家不能超量生產，只要廠家有產能就會盡快上架商品鏈接。

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每日經濟報導，帶貨主播辛巴日前在直播中表示，一盒八穗的玉米賣50塊錢「喪良心」，地裡出來的玉米就七毛錢一穗，最後加價到六塊錢一穗。辛巴還稱，「講故事講得好就好，產品一樣，你講故事你的東西就得貴，我怎麼不明白這個道理呢？」

網紅董宇輝表示，玉米不是農村賣才五毛錢多一個嗎？那為什麼有的玉米能賣兩、三塊，甚至五、六塊，還有十幾塊的玉米？玉米從五毛錢一根到十幾塊錢一根的都有，不同產地不同品種的玉米，它本來的成本就不一樣。董宇輝說，我們家種那個玉米，其實賣出來一根也就是那幾毛錢，因為那些玉米最後大量的就是收回來做了飼料，就是去養豬養牛養羊。

董宇輝進一步表示，現在市場上大面積流通的基本上都是東北產地的玉米，東北因為黑土層比較厚，玉米本身品質好，再加上如果有特殊品種，它的成本本來就高。如果這個玉米你想吃了健康，比如說不讓噴農藥，那一畝地的產量本身就是有限的。