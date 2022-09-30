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要價399元…賣「山寨迪奧」玩具 山姆會員店急撤

中國新聞組／北京1日電
山姆會員店被曝出售「山寨Dior」玩具。（取材自北京商報）
山姆會員店被曝出售「山寨Dior」玩具。（取材自北京商報）

近日，山姆會員店被曝出售「山寨Dior」玩具，這款標注為「Dior」聯名的兒童玩具，含可DIY的項鏈、手鏈、耳骨夾等，售價399元（人民幣，下同，約56美元）。產品標籤標注著「Dior珠寶設計師」、「Dior授權山姆限定首發」的字樣。公司表示，已第一時間下架相關產品，停止銷售。

紅星新聞報導，玩具的包裝盒上顯示，製造商為浙江簡動文創公司。記者打電話過去，詢問對於是否是奢侈品品牌、普遍認知的真Dior授權，對方表示所有信息均在包裝盒上，不知道真假。

該公司負責人表示，自己拿了Dior玩具方面的商標授權，授權自Dior潮玩所屬公司為高德樂（法國）商業有限公司（以下簡稱高德樂）。

天眼查顯示，高德樂曾用名為「Christian Dior （France） Commericial Limited 克麗斯汀迪奧（法國）商業有限公司」。無論是曾用名還是現用名，高德樂均在名字里面加上了法國字樣，但該公司的注冊地在中國香港，並非法國。

而大眾熟知的奢侈品品牌Dior是一個法國品牌，其全名是克里斯汀·迪奧（Christian Dior），主要經營美妝服飾。

高德樂此前多次以Dior自詡，表示入局潮玩行業。據北京廣播網資料，此前其還聯合“合自文創”發布了數字藏品。

其創立了名為「Dior產品介紹」的微信公眾號，表示高德樂在中國大陸地區設立了「Dior中國計畫」項目，並於2021年10月項目正式建立。

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