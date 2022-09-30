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25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

中國新聞組／北京1日電
周大福門店。（取材自魔都囡）
周大福門店。（取材自魔都囡）

著名珠寶店周大福發生標錯價格事件，王姓夫婦發現周大福淘寶官方旗艦店「黃金大減價」，25萬元（人民幣，下同，約3.5萬美元）的金飾，實際付款僅約4萬多元。事後，周大福連絡夫妻倆要求撤單遭拒，將兩人告上法庭。日前一審判決出爐，撤銷雙方訂立的網路購物合同卻惹怒網友，紛抵制周大福。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2021年1月，周大福員工在系統輸入的價格設置錯誤，導致幾款產品標價遠低於日常價格。王姓夫婦展開「薅羊毛」(意指從網上優惠促銷活動獲利)，在周大福官方旗艦店內買下12件黃金首飾，這些首飾與日常銷售價格相差約20.91萬元（約2.9萬美元）。

次日，周大福透過客服與夫婦二人聯繫，並告知價格錯誤，要求撤銷訂單。之後，周大福又多次聯繫，並向二人各賠付500元（約70美元）。

法院認為，周大福公司並非故意虛假標價欺詐消費者，王姓夫婦也未能提供相應證據證明原告存在低價促銷的行為，且原告事後向其表示歉意並進行賠付。最終裁判結果為，撤銷雙方訂立的網絡購物合同。

周大福的金飾因為網路價格標錯引發爭議。（取材自微博）
周大福的金飾因為網路價格標錯引發爭議。（取材自微博）

新聞曝光後，網友表示不理解。有人調侃，「怎麼做到4萬買25萬的？四個字：正常下單」、「這根本就是責任不分，從頭到尾，和顧客沒有一毛錢關係，最終顧客反而輸掉官司？」、「這個不同於很多惡意下超多單薅羊毛的操作，顧客就是正常下了12個單，根據網店標價付款」，有網友反問，「如果反過來，顧客花20萬買了4萬的貨，那麼顧客的損失能討得回來嗎？」

在周大福官方網站下面，網友一片罵聲，甚至出現了抵制潮。

有人從法律角度表示，法院判的沒有問題，但是無法得到網友們的支持。

事實上這類電商操作錯誤事件時有發生。例如蘋果、京東等，都曾因系統標價錯誤而出現被薅羊毛的事件。有些商店會將錯就錯給用戶發單，也有電商會取消訂單。蘋果就在購買條款中寫到，如果發現定價錯誤，將會通知用戶取消訂單並全額退款。

該夫妻以7000元購買原價近5萬元的金飾。（取材自每日濟新聞）
該夫妻以7000元購買原價近5萬元的金飾。（取材自每日濟新聞）

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