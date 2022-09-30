假結婚欺騙組織… 20大前反腐不停歇 1日打6虎

遼寧省前副省長王大偉被指出，搞假結婚欺騙組織以及嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態。（取材自中國國務院新聞辦公室）

20大 臨近，一日處理「六虎」，顯示中央對貪腐問題毫不手軟。中紀委29日公布4官被雙開，涵蓋前上海市檢察長張本才、前遼寧省副省長王大偉、前湖北省副省長曹廣晶以及前黑龍江省人大常委會副主任宋希斌等四人，他們分別以結交政治騙子、假結婚、干預司法、收賄等名義遭到處分。此外，最高檢同日公布，西藏自治區政府前副主席張永澤、江蘇省委前副書記張敬華涉嫌受賄，將分別在西安和武漢 出庭受審。

本報系聯合報報導，上述四人遭到開除黨籍與公職的消息，由中央紀委國家監委29日晚間所公布，此前4人分別於2022年1月到6月宣布被查。

通報顯示，張本才「大搞迷信活動，對抗組織審查」，也指其利用職權為多人安排工作，敗壞任職單位選人用人風氣；違規干預和插手司法活動，破壞司法公正；執法犯法，以權謀私，利用職務便利為他人在項目開發、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。

王大偉的通報則指其毫無理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人牟利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態等；曹廣晶則被結交「政治騙子」，搞政治投機，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動等。

最後，宋希斌的通報則稱其對抗組織審查，大搞迷信活動；無視中央八項規定精神，多次違規接受宴請，在分配、購買住房中侵犯國家利益；違規收受禮金，搞權色、錢色交易；宗旨意識淡薄，漠視群眾切身利益，不擔當、不作為，嚴重損害黨和政府的威信；違規干預司法活動；紀法底線失守，膽大妄為，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物等。

另據香港 文匯報報導，最高檢同日公布，西藏自治區政府前副主席張永澤、江蘇省委前副書記張敬華涉嫌受賄，將分別在西安和武漢出庭受審。

根據此前中紀委通報，張永澤長期任職環保系統，嚴重破壞任職地區和單位的政治生態，利用職權為有關單位和個人在工程承攬、環評審批、職務晉升等方面牟利，非法收受他人財物，數額特別巨大。

報導說，張敬華是首名落馬的19屆中央候補委員，通報指其利用職權為有關單位和個人在工程承攬、項目開發、債務催收、職務提拔等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。