短裙女控熊孩子搶位 坐大腿摸胸 家長：他才3歲

杭州地鐵發生3歲男童「搶位」事件，有女乘客指男童坐大腿及摸胸強占位置。（微博影片截圖）

一段杭州地鐵 影片在網路瘋傳，片中年輕女性指控3歲男童「搶位」，直接坐在她大腿上「還摸胸」，她忍無可忍起身，男童和家長坐了她的位置。她氣得批評該男童，家長反駁「小孩子不懂的」拒絕道歉，最終要地鐵職員到場調停。

影音來源：YouTube

香港 01報導，事件引發網民激辯，有人指責女事主小題大做、和小孩計較；但大多數都支持女事主，有網民質疑片中男童不止3歲，明顯仗著年幼這樣做，也有人認為事件責任在家長身上。

浙江杭州有女子在地鐵拍片投訴，指一名男童上車即吵鬧要座位，家長牽男童走近她的位置旁拉扶手，男童卻灑潑直接坐在她大腿上，還不停扭動身體用手觸碰她的胸部，踢她的腳。穿短裙的女事主忍不住起身，男童和家長隨即一同占了她的座位。女子覺得委屈批評男童行為，未料對方家長不以為意，和男童一起坐下。

影片所見，男童當時已坐在座位上，女事主痛斥：「一屁股坐在我的大腿上，還摸我的胸。」男童不停哭，家長稱小孩不懂事，拒絕道歉，「小孩子不懂的」、「你和3歲孩子一樣嗎？」。女事主情緒激動，稱小孩不懂事家長要阻止，男童家長竟然不道歉，「我不是我媽媽的小孩嗎？」

極目新聞報導指出，「熊孩子」家長在高鐵、地鐵等公共交通工具上與其他乘客發生爭吵的事情屢見不鮮。人們之所以如此憤怒，主要是因為家長對孩子在公共空間的行為沒有加以管束。「熊孩子」小時候會受到外界的更多寬容，但他們終究會長大，到那時沒有人這樣寬容他們了咋辦？說到底，家長現在對孩子無原則的袒護，只會害了他們。