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救女童抱屁股 見義男遭網暴 心寒：以後不知救不救

中國新聞組／北京29日電
丁男及時救了女童，卻因救人時手部這個動作被網暴，質疑他「手放的位置不對」，讓丁男十分沮喪。（視頻截圖）
丁男及時救了女童，卻因救人時手部這個動作被網暴，質疑他「手放的位置不對」，讓丁男十分沮喪。（視頻截圖）

上海市嘉定區一處批發市場內，一名女童雙手扒在扶梯扶手處，隨著扶梯上升，雙腿懸空，兩名男子見狀挺身相救；救人丁先生事後卻遭網路霸凌，只因「手剛好托到小女孩屁股位置」，他寒心表示，「以後再遇事，不知救不救」，挺丁先生的網友表示，善舉不該被苛責。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，救人的丁先生是該市場裡的一名商戶，他表示，當時扶梯正升向二樓，小女孩因越升越高而害怕，不敢鬆手；他聽到呼救聲，趕緊和弟弟一起將孩子救了下來，女童有些皮外傷，由於沒看到女童的監護人，便將她交給市場保安。　

然而，救人美談卻因「手放的位置不對」遭無端指責，更有網民解讀為「手插女童下體」。丁先生表示，「那個時候，誰遇到了都有點措手不及，萬一施救不當小孩就掉下去。」面對「網暴」，他說，「經過此事，終於體驗網路暴力的可怕。」

不少網民安慰丁先生，「你的做法在當時的情境下，沒有任何問題。」

其實，近年出現過多次輿論詆毀見義勇為者的事件。中國青年報報導指出，去年8月，一名女孩不慎將頭伸進鐵門縫隙處，不能拔出，環衛工人高先生出手相救，卻因施救過程中手部曾碰到女孩隱私部位受到指責。

今年7月，一輛商務車在柳北高速貴港段發生交通事故，過路司機救出2人，1人不幸遇難。不少網友卻責問救人者，「你有指揮的時間完全可以動手，不需要拍視頻」「早一點砸窗戶就不會這麼浪費時間了」。

這類網暴行為存在同一種邏輯，都是在以「事後之明」，苛求理想中的「完美施救者」。旁觀者不辨是非，不公平地消解了救助者的善舉價值；凡人善舉不該被求全責備，出手相救也不該被重重顧慮所羈絆。

丁男救人反遭到網友霸凌。（翻攝自九派新聞）
丁男救人反遭到網友霸凌。（翻攝自九派新聞）

隱私 霸凌

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