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20大前 「內蒙第一巨貪」李建平涉賄30億判死

中國新聞組／北京29日電
內蒙古呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平被判死刑。(取材自央視)
內蒙古呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平被判死刑。(取材自央視)

內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平貪汙案，27日判處死刑。李建平僅為副廳級官員，涉案金額卻高達30億人民幣（約4.16億美元），遠高於去年被判死的華融前董事長賴小民，涉案金額17億多元。報導稱，李建平嗜賭，進出澳門揮金如土，還把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，是「內蒙第一巨貪」。

內蒙古自治區興安盟中院27日判處李建平死刑，被部分外媒解讀是20大前政治大清洗案件之一。新華網報導，李建平涉貪污、受賄、挪用公款、縱容黑社會性質組織，經法院審理查明，貪汙14.37億元（2.89億餘元尚未實際取得）、受賄5.77億元、挪用公款10.55億元。

內蒙古自治區紀委監委相關通報稱，李建平毫無紀律和法律意識，把分管領域當成私人領地，要求下屬公司為私營企業提供辦公場，還把下屬企業當成「錢袋子」和「提款機」，指使下屬國有公司挪用專項資金，長期「亦官亦商」，生活腐化墮落，多次到境外賭博。

法院判決李建平貪汙罪死刑，判處受賄罪死刑緩期兩年執行，判處挪用公款罪無期徒刑，判處縱容黑社會組織罪判處五年，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。這是繼去年1月賴小民被判死刑後，中國再有一名貪官被判死刑。

北京青年報新媒體「政知君」發文指出，李建平案是「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」。他在2018年9月落馬，被查1年之後的2019年8月被「雙開」，調查四年後才一審宣判。中國新聞周刊曾報導，李建平被帶走調查時，辦案人員在其辦公室內發現五、六本護照。他被帶走的第一個月幾次絕食且拒不吐實，之後精神瀕臨崩潰，才開始交代問題。

一名知情人士稱，李建平圈子廣泛，他經常在家中陪一些省部級領導打麻將。被抓後供出一些廳級及以上官員，因涉及人員眾多，給該案的查處帶來不少複雜性。光是他涉及的縱容黑社會性質組織罪，就有42人被查，多人被判包括無期徒刑等重刑。李建平還以職權違規進人862人，「劣幣驅逐良幣」現象危害「政治生態」。內蒙古是貪官的重災區，國家主席習近平曾在兩會期間到內蒙古代表團參加審議時曾說，「搞腐敗，狐狸尾巴遲早是要露出來的」，從2020年2月起，內蒙古展開對煤炭資源領域違規違法問題專項整治，對涉煤腐敗倒查20年。

截至今年上半年，內蒙古自治區共發現企業具體問題5261個，因涉煤腐敗共查處案件789件1163人，給予黨紀政務處分942人，19名幹部主動投案。

內蒙古呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平被判死刑。（取材自新華網）
內蒙古呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平被判死刑。（取材自新華網）

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