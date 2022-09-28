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檳榔被令下架 鮮果價腰斬…中間商囤5000萬貨難出手

中國新聞組／北京29日電
檳榔。（取材自紅星新聞）
檳榔。（取材自紅星新聞）

受到監管部門要求下架的影響，檳榔產業受到極大的打擊，其中衝擊最大的並非是種植戶，而是中間商。檳榔鮮果價格從今年早期的每斤30元（人民幣，下同，約4.1美元），從8月下旬以來，已從超過每斤20元降至18元左右。有中間商表示，自己以每斤22元收來的，總價5000萬元（約692萬美元）的經過烤製後卻只能存放在保鮮凍庫中，觀望市場。

紅星新聞報導，中國檳榔種植地主要在海南省，而加工主要集中在湖南省。

一名檳榔農表示，「一畝地120株檳榔樹，我有1萬2000株左右，100畝地的年產量大概是15萬斤」，「今年很早就有人來收了，一直沒有間斷過，（早期）最高賣出過每斤29元、30元，這兩天也有人來收，只是價格低一點，現在18元左右」。

他說，算上承包土地、工費、施肥等各項成本，每斤檳榔鮮果的成本在5到6元左右，即便現在檳榔鮮果的價格在18元左右，種植戶還有得賺。

種植戶採摘下來的檳榔鮮果也被稱為「生果」、「青果」、「濕果」，經過烤製後會得到檳榔乾果。一般來說，3到4斤檳榔鮮果能出1斤檳榔乾果。

一名中間商表示，檳榔鮮果的價格是在近年來漲起來的，「2019年，檳榔在市場上最高的零售價只有每袋30元；到2020年左右，口味王率先推出了每袋50元的產品。有高端產品推出來了，前面的原材料也跟著受益」，他表示，這兩年來，檳榔鮮果的收購價在20元左右。

口味王是檳榔產業的龍頭品牌，在2021年，口味王集團以42.35億元的營收進入「2021湖南企業100強排行榜」，名列第97名。

中間商說，「我現在手上的青果是22元收的，其中有一些廢品要篩出去，再烤製成檳榔乾果，我的成本差不多就接近每斤100元了」，他說，現在口味王開出的收貨價是85元，出貨就虧錢，不出貨的話成本會繼續上漲，現在放在租的保鮮凍庫裡，每個月還要交租金

檳榔樹。（取材自紅星新聞）
檳榔樹。（取材自紅星新聞）

營收 租金

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