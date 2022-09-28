我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

阻擋上訪? 國家信訪局首築鐵皮牆 訪民恐上訪無門

中國新聞組／北京28日電
國家信訪局辦公樓被鐵皮圍封，門口擠滿大批訪民。(取材自推特)
國家信訪局辦公樓被鐵皮圍封，門口擠滿大批訪民。(取材自推特)

20大前，北京警方加強了安保措施，到北京上訪的民眾數量大為減少。有訪民說，當地政府不准他們在「十一」和「20大」期間去北京，就連車站都拒絕有上訪紀錄在案的人員進站。本周一，國家信訪局辦公樓突然被鐵皮圍封，訪民擔心上訪無門。

自由亞洲電台報導，近期，北京等地的安保措施明顯加強，除了宣布禁止在區內從事未經審批的航空器活動，又驅趕外地訪民。連日來，北京郊區的警察也在不停的清查出租屋，驅趕訪民。北京訪民27日提供的多段視頻顯示，國家信訪局被官方人員用鐵皮圍住。在一段視頻中，拍攝者說：「現在是2022年9月26日，看看這是信訪局，外面用大鐵板圍上了，真不知道什麽狀況。」

據報導，上海一王姓訪民說，信訪局外的鐵皮是26日剛圍上，不知道北京這麽做是為了防疫，還是中共20大的安保措施。如果說是防疫，那麽為什麽在疫情快要結束時圍封信訪辦，很多人擔心哪一天信訪辦的大門突然關閉。讓他們上訪無門。

訪民周女士說，她到北京上訪多年，無論是北京舉行全國兩會，還是中共黨代表大會，都未見過這種場面：「之前到會議節點，地方政府都會有管控措施，會有截訪，但是國家信訪局都對外開放，今年有些異常。」

周女士說，各地政府在火車、汽車站設卡，不準訪民離開：「根本就出不去，管控得很嚴，各地都是這樣。假如知道你要去，會把你的綠碼變成紅碼，你根本上不了車，健康碼也是管控的手段。」

另一位訪民程女士說，她從18大上訪至今10年，從未見過信訪局外築起鐵皮牆：「之前好像從來都沒有封過，我是從18大開始到北京上訪，到現在從來沒有封過。」

另外，公安闖民居清查住戶信息，動輒傳喚。訪民提供的視頻顯示，多名公安闖入一外來訪民的住處，要求出示身分證，並表示是「口頭傳喚」，要求訪民到派出所去。

北京 20大 公安

上一則

檳榔被令下架 鮮果價腰斬…中間商囤5000萬貨難出手

下一則

傅政華、孫力軍2虎20大前判終身監禁 BBC：權鬥加劇

延伸閱讀

馬克宏傳擬20大後訪中國 華府智庫專家：釋放錯誤訊息

馬克宏傳擬20大後訪中國 華府智庫專家：釋放錯誤訊息
中共20大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節

中共20大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節
習近平率高官參觀執政10年主題展 破除傳言

習近平率高官參觀執政10年主題展 破除傳言
新加坡外長談中美關係：台海是北京最紅的紅線

新加坡外長談中美關係：台海是北京最紅的紅線

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」