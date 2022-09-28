阻擋上訪? 國家信訪局首築鐵皮牆 訪民恐上訪無門

國家信訪局辦公樓被鐵皮圍封，門口擠滿大批訪民。(取材自推特)

20大 前，北京 警方加強了安保措施，到北京上訪的民眾數量大為減少。有訪民說，當地政府不准他們在「十一」和「20大」期間去北京，就連車站都拒絕有上訪紀錄在案的人員進站。本周一，國家信訪局辦公樓突然被鐵皮圍封，訪民擔心上訪無門。

自由亞洲電台報導，近期，北京等地的安保措施明顯加強，除了宣布禁止在區內從事未經審批的航空器活動，又驅趕外地訪民。連日來，北京郊區的警察也在不停的清查出租屋，驅趕訪民。北京訪民27日提供的多段視頻顯示，國家信訪局被官方人員用鐵皮圍住。在一段視頻中，拍攝者說：「現在是2022年9月26日，看看這是信訪局，外面用大鐵板圍上了，真不知道什麽狀況。」

據報導，上海一王姓訪民說，信訪局外的鐵皮是26日剛圍上，不知道北京這麽做是為了防疫，還是中共20大的安保措施。如果說是防疫，那麽為什麽在疫情快要結束時圍封信訪辦，很多人擔心哪一天信訪辦的大門突然關閉。讓他們上訪無門。

訪民周女士說，她到北京上訪多年，無論是北京舉行全國兩會，還是中共黨代表大會，都未見過這種場面：「之前到會議節點，地方政府都會有管控措施，會有截訪，但是國家信訪局都對外開放，今年有些異常。」

周女士說，各地政府在火車、汽車站設卡，不準訪民離開：「根本就出不去，管控得很嚴，各地都是這樣。假如知道你要去，會把你的綠碼變成紅碼，你根本上不了車，健康碼也是管控的手段。」

另一位訪民程女士說，她從18大上訪至今10年，從未見過信訪局外築起鐵皮牆：「之前好像從來都沒有封過，我是從18大開始到北京上訪，到現在從來沒有封過。」

另外，公安 闖民居清查住戶信息，動輒傳喚。訪民提供的視頻顯示，多名公安闖入一外來訪民的住處，要求出示身分證，並表示是「口頭傳喚」，要求訪民到派出所去。